<span style='text-decoration: underline;'>El Tarf</span>:<br><span style='color:red;'>Plus de 20.000 dossiers éligibles à l’octroi de l’allocation chômage</span>

Le nombre de dossiers éligibles à l’octroi de l’allocation chômage dans la wilaya d’El Tarf a atteint plus de 20.000 dossiers sur un total de 28.296 inscrits, depuis le lancement de l’opération jusqu’au 5 juin courant, a-t-on appris mardi auprès de la Direction locale de l’emploi.

Le nombre d’inscrits sur la plate-forme numérique consacrée à cet effet a atteint 28.296 et le nombre de rendez-vous retenus au niveau des annexes locales de l’emploi s’élève à 27.000 au 1er juin et devrait atteindre 30.000 vers la fin du mois courant, a indiqué à l’APS le chef du service de l’emploi et de la promotion du marché de l’emploi, Toufik Tenka.

Selon la même source, 17.935 bénéficiaires de l’allocation chômage ont, en outre, bénéficié de la sécurité sociale, faisant état du dépôt de 1.967 demandes pour la carte Chifa. Ceux qui souhaitent bénéficier de cette carte doivent déposer deux photos avec fond blanc au niveau des annexes de l’emploi, a déclaré M. Tenka qui a souligné que 1.694 cartes Chifa ont été remises à leurs bénéficiaires. Le même cadre a assuré que l’inscription sur la plate-forme numérique reste ouverte et le traitement des demandes des postulants à l’allocation chômage est assuré par les annexes de la Direction de l’emploi, a affirmé le même cadre.