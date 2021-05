<span style='text-decoration: underline;'>El Bayadh</span>:<br><span style='color:red;'>Plus de 20.000 kits alimentaires remis aux familles démunies depuis début de Ramadhan</span>

Le Croissant-Rouge algérien (CRA) a procédé à la distribution de plus de 20.000 kits alimentaires aux familles démunies depuis le début du mois de Ramadhan, a-t-on appris jeudi de sa présidente, Saïda Benhabilès.

Lors d’une opération de solidarité du CRA, organisée dans la commune Boussemghoun, au sud-ouest de la wilaya d’El Bayadh, où elle a procédé à la distribution de 160 colis alimentaires aux familles démunies dont certaines sont des nomades, Mme Benhabiles a souligné que la distribution de ces colis alimentaires concernent les familles nécessiteuses à travers toutes les wilayas du pays dans le cadre de l’action de solidarité du CRA. Au passage, la présidente du CRA a souligné l’importance de ces caravanes et visites de solidarité au profit des catégories sociales vulnérables devant renforcer la confiance entre le peuple et l’administration, mais aussi préserver la cohésion sociale, tout en insistant sur la nécessité d’inculquer la culture de solidarité dans la société. Mme Benhabilés a mis également l’accent sur l’importance de poursuivre les opérations de solidarité en direction des catégories vulnérables et nécessiteuses de la société à longueur d’année et de ne pas se contenter seulement du travail de solidarité uniquement durant le mois de Ramadhan. Abordant les efforts pour faire face à la pandémie de la Covid-19, Mme Benhabilès fait part de la mobilisation, depuis février 2020, du CRA qui participe à la lutte contre la pandémie à travers des opérations de sensibilisation, de distribution de produits de désinfection, en plus de produits alimentaires au profit des familles nécessiteuses. Pas moins de 350.000 familles ont profité de ces aides, a affirmé la présidente du CRA, tout en valorisant les efforts consentis par les bureaux locaux du CRA, dans leur action humanitaire.