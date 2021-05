<span style='text-decoration: underline;'>Aid El Fitr / Chlef</span>:<br><span style='color:red;'>Plus de 20 autorisations exceptionnelles accordées pour le transport inter-wilaya des voyageurs</span>

Plus de 20 autorisations exceptionnelles accordées pour le transport inter-wilaya des voyageurs

Aid El Fitr / Chlef : Plus de 20 autorisations exceptionnelles accordées pour le transport inter-wilaya des voyageurs

Vingt et une (21) autorisations exceptionnelles pour le transport inter-wilaya des voyageurs durant les deux jours de l’Aid El Fitr ont été délivrées par la direction des transports de Chlef en soutien au programme de permanence mis au point à cette occasion, a-t-on appris mercredi auprès de cette institution.

La direction des transports a délivré 21 autorisations exceptionnelles pour le transport inter-wilayas dans le cadre des efforts visant à assurer le service de transport des voyageurs durant les deux jours de l’Aid El Fitr et le week-end, en sus du programme de permanence, a indiqué la première responsable du secteur au niveau local, Zahia Triki.

Elle a signalé la mise au point, par ses services, en coordination avec la direction de la gare routière de transport de voyageurs et de l’entreprise publique de transport urbain, d’un plan de permanence pour les transporteurs assurant les lignes les plus actives, notamment durant le 2ème jour de l’Aid qui enregistre d’importants déplacements des citoyens. Pour sa part, le directeur de la gare routière de transport de voyageurs, Ahmed Morsli, a assuré qu’un programme de rotations a été fixé en collaboration avec les acteurs du secteur, en vue d’assurer le service du transport à l’occasion de l’Aid El Fitr, tout en sensibilisant les transporteurs sur l’impératif respect des mesures préventives contre la Covid-19, a-t-il souligné.

Mme. Triki a, par ailleurs, fait part de la mobilisation de quatre trains supplémentaires sur la ligne Alger-Chlef-Oran qui s’ajouteront au programme des dessertes assurées ordinairement.