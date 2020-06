<span style='text-decoration: underline;'>EHU</span>:<br><span style='color:red;'>Plus de 20 cas d’AVC enregistrés quotidiennement à Oran</span>

Plus de 20 cas d’AVC enregistrés quotidiennement à Oran

L’Unité de prise en charge des accidents vasculaires cérébraux (AVC) au niveau des urgences de l’Etablissement hospitalo-universitaire (EHU) d’Oran accueille, quotidiennement, plus de 20 cas d’AVC des wilayas de l’Ouest, Sud-ouest et même du Centre, a-t-on appris dimanche de cette structure sanitaire.

Depuis la propagation de la pandémie Covid-19, l’unité connaît une grande affluence de la part de patients de plusieurs wilayas de l’Ouest, Sud-ouest et même du Centre du pays, a indiqué, à l’APS, Dr Dalila Bentabak, maître assistante au service de neurologie à l’EHU d’Oran.

«La majorité des hôpitaux des régions Ouest et Sud-ouest sont dédiés au Covid-19, alors du coup, nous recevons beaucoup d’évacuations de wilayas comme Mostaganem, Relizane, Mascara, Tlemcen, El Bayadh, Naama, Béchar, Adrar et aussi Chlef, et Ain Defla, entre autres», a-t-elle souligné.

Les neurologues travaillant dans ces wilayas sont mobilisés pour la lutte contre le Covid-19, d’où le nombre importants des cas d’évacuations enregistrés quotidiennement dans notre unité, a-t-elle noté. «Sur 30 à 40 consultations/garde de 24 h, on peut enregistrer de 20 à 25 cas d’AVC de différents degrés de dangerosité. Il faut dire que certains AVC sont minimes comme des petits troubles de langage ou une faiblesse de l’un des membres et ne nécessitent qu’une conduite à tenir ou un léger traitement. Dans certains cas, une réanimation s’impose comme dans les troubles de conscience», a déclaré Dr Bentabak.

Pour ce qui est de la thrombolyse, un traitement administré en cas d’AVC ischémique pour dissoudre le caillot bouchant l’artère du cerveau et causant l’infarctus cérébral, elle a fait savoir que seulement 10% des personnes admises à l’EHU sont thrombolysées, car arrivées dans les délais de 4 heures. «Au-delà de ce délai, le traitement ne fonctionne pas et la majorité des patients arrivent malheureusement trop tard», a-t-elle souligné. Pour ce qui est de la prise en charge de malades AVC au cours de cette pandémie de Covid19, elle a expliqué que les malades se présentant aux UMC de l’EHU avec des signes d’AVC passent, en premier, par le service de pré-tri, et au moindre signe de fièvre, de problèmes respiratoires ou de contact avec des malades atteints du coronavirus, ils sont directement orientés vers le service réservé au Covid-19, où des neurologues sont mobilisés pour leur prise en charge.