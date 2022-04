<span style='text-decoration: underline;'>Mascara</span>:<br><span style='color:red;'>Plus de 20 résidentes de la cité universitaire des «1500 lits» victimes d’une intoxication alimentaire</span>

Plus de 20 résidentes de la cité universitaire des «1500 lits» victimes d’une intoxication alimentaire

L’ hôpital «Yessâad Khaled» de Mascara a reçu, dans la nuit de dimanche, plus de 20 étudiantes résidentes à la cité universitaire des «1500 lits», sise dans la même ville, souffrant d’une intoxication alimentaire, a indiqué, lundi soir, la Direction de la santé et de la population (DSP).

Plus de 20 résidentes de la cité universitaire filles des «1500 lits», présentant, dans la soirée de dimanche, les symptômes d’une intoxication alimentaire (nausées, fièvre et diarrhée) ont été évacuées à l’hôpital «Yessâad Khaled» de Mascara en vue de recevoir les soins nécessaires, a précisé la même source à l’APS. Une enquête épidémiologique a été menée au niveau de la résidence universitaire par les services de prévention de l’Etablissement public de santé de proximité (EPSP) de Mascara.

Le wali Abdelkhalek Seyouda a rendu visite, lundi soir, aux victimes, à l’hôpital «Yessâad Khaled» pour s’enquérir de l’état de santé des victimes, selon la cellule de communication des services de la wilaya. Le responsable de l’appareil exécutif de la wilaya a instruit les responsables du secteur de la santé et des £uvres universitaires de la wilaya, de prendre en charge les victimes en attendant les résultats de l’enquête épidémiologique.