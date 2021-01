<span style='text-decoration: underline;'>Le propriétaire sera présenté demain devant le parquet</span>:<br><span style='color:red;'>Plus de 20 tonnes de médicaments «périmés» saisis à Benfréha</span>

Plus de 20 tonnes de médicaments divers périmés, ont été saisis mercredi dernier par les éléments de la gendarmerie nationale dans la localité de Benfreha, a t-on appris hier de la cellule de communication du groupement territorial d’Oran.

En effet agissant sur des informations parvenues à la brigade de Benfreha, faisant état de l’existence d’une importante quantité de médicament dans des hangars qui se trouvent au niveau de la localité précitée, une enquête a été ouverte et a conduit à la localisation des produits. Munis d’un mandat de perquisition délivré par le parquet, les gendarmes se sont rendus sur les lieux où ils ont mis la main sur plus de 20 tonne de médicaments (antihistaminiques, et antiacides), stockés dans trois entrepôts, sans le moindre respect de conditions de conservation de médicaments et dont les dates de péremption s’étalent entre 2008 et 2017. Selon nos sources judiciaires, le propriétaire de la marchandise sera présenté devant le parquet ce dimanche tandis que l’enquête suit son cours.