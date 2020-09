<span style='text-decoration: underline;'>Mers El-Hadjadj</span>:<br><span style='color:red;'>Plus de 200 familles raccordées au réseau de gaz naturel</span>

Plus de 200 foyers ont été rac cordés dernièrement au réseau de gaz naturel dans les communes de Mers El-Hadjadj et Boutlelis (Oran) dans le cadre de la prise en charge des zones d’ombre, a indiqué dimanche la Direction de distribution de l’électricité et du gaz (SDO) d’Es-Sénia.

Les raccordements concernent 200 foyers du village Djefafla, dans la commune de Mers El-Hadjadj, et 15 autres dans la cité Cherifia, dans la commune de Boutlelis, et ce, dans le cadre de l’amélioration des conditions de vie des citoyens dans les zones d’ombre, a précisé la même direction dans un communiqué. Il est prévu également le raccordement de 509 autres foyers au réseau de gaz naturel à la fin du mois de septembre en cours, soit 150 foyers dans le village Chekalil, dans la commune d’Oued Tlélat, 270 autres dans le village Kehailia, dans la commune de Tafraoui, 55 foyers à la cité Mahieddine, dans la commune de Sidi Chahmi, et 34 autres dans la zone de Fillaouecen, dans la commune de Bousfer, a-t-on indiqué. Des travaux de raccordement au réseau de gaz de ville de 300 foyers du village Hamoul, dans la commune d’El-Kerma, seront lancés prochainement, a ajouté la même source. La SDO d’Es-Senia prendra en charge l’étude du projet et les travaux de réalisation et de raccordement de ces zones d’ombre au réseau de gaz naturel. Cette direction chapeaute 24 communes sur les 26 communes de la wilaya d’Oran.