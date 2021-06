<span style='text-decoration: underline;'>Un réseau international de trafic de drogue démantelé</span>:<br><span style='color:red;'>Plus de 200 kg de kif saisis à Oran</span>

Plus de 2 quintaux de kif traité de «résine de cannabis» ont été ont été saisis par la police judiciaire d’Oran. Une opération qui s’est soldée par l’arrestation de quatre personnes âgés entre 22 et 35 ans , dont des repris de justice, qui faisaient partie d’un important réseau international de trafic de drogue démantelé .

Il s’agit de la dernière opération effectuée par les éléments de la BRI , relevant du service de la Police Judiciaire de la sûreté de wilaya d’Oran, a fait savoir hier la cellule de communication de la sûreté de wilaya lors d’un point de presse organisé au niveau de son siège.En effet, les éléments de la brigade de Recherche et d’Investigation «BRI», et encore une fois ont réussi à mettre hors d’état de nuire un grand réseau international de trafic de stupéfiants, spécialisé dans la contrebande internationale de stupéfiants. C’est agissant sur des informations, parvenus et faisant état de l’existence d’un réseau activant dans la contrebande, le stockage et le transport de kif traité « résine de cannabis» , que les hommes de la BRI ont mené une vaste investigation qui a conduit à l’identification des mis en cause. Deux individus à bord d’un véhicule de marque « Toyota 4/4» ont été arrêtés au niveau du rond point El Bahia.

La fouille du véhicule s’est soldée par la saisie de près de 124 kg de résine de cannabis bien dissimulés dans une cachette. Poursuivant les investigations, les hommes de la BRI ont réussi à identifier les autres membres de ce réseau. En effet, deux autres suspects ont été interpellés à bord d’une voiture de type «Citroën», où était caché une quantité estimée à 74 kg de kif traité.



Après avoir eu un mandat de perquisition, les policiers enquêteurs se sont rendus aux domiciles de ces narcotrafiquants. Les perquisitions ont permis aux éléments de la BRI de mettre la main sur cinq autres kilogrammes de kif traité, et deux véhicules et une moto. Au total, l’opération s’est soldée par la saisie de 203 kg de kif traité, quatre voitures, une grosse moto et neuf téléphones portables.

A signaler que les membres de ce réseau ont été présentés hier devant le parquet pour répondre aux chefs d’inculpation d’appartenance à un réseau criminel international de trafic de drogue. Trafic international de stupéfiant «résine de cannabis», atteinte à la sécurité nationale, atteinte à l’économie nationale, et atteinte à la santé publique.

Ils ont été placés sous mandat de dépôt. Selon les services de la police d’Oran, cette opération entre dans le cadre de la lutte contre la criminalité dans toutes ses formes et surtout le trafic de stupéfiant. Pour cela, les éléments de la police d’Oran mènent une guerre sans merci pour lutter contre ce fléau.

