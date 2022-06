<span style='text-decoration: underline;'>Couverture médiatique des JM 2022</span>:<br><span style='color:red;'>Plus de 2000 demandes d’accréditations reçues par le COJM</span>

La médias locaux sont mobilisés pour une couverture globale des JM 2022, a annoncé hier le Ministre de la communication en marge des travaux du séminaire international sur «le rôle des agences de presse régionales dans la promotion du sport en Méditerranée», organisé par l’Agence Algérie Presse Service (APS) en collaboration avec l’Alliance des agences de presse méditerranéennes (AMAN) et le Comité d’organisation des JM (COJM).

«Il faut profiter de cette occasion pour qu’en marge des jeux ont fait la promotion d’Oran et de l’Algérie et les infrastructures réalisées dans les différents secteurs notamment économique, culturel et touristique »a-t-il dit.

Le Ministre a lancé un appel aux médias locaux qu’ils soient privés ou publics pour qu’ils soient au rendez-vous, « le citoyen oranais doit également être un acteur important dans la réussite de cette 19eme édition afin de mettre en exergue les réalisations de la nouvelle Algérie dans les différents secteurs » a-t-il déclaré. Par ailleurs, dans le cadre de la couverture médiatique des JM2022, le COJM a reçu 2068 demandes d’accréditations de la part de journalistes locaux et étrangers pour couvrir cet événement, a annoncé hier après la fin des inscriptions Mourad Boutadjine le président de la commission de l’information et de communication du COJM. Parmi ces demandes figurent 472 demandes de la part de la presse étrangère, « il s’agit d’un nombre important de demandes par rapport aux précédentes éditions des jeux » a-t-il expliqué. Boutadjine a salué les progrès réalisés par la presse locale notamment dans la presse électronique, affirmant que la couverture médiatique de cet événement sportif se fera dans un cadre bien organisé. Il est à rappeler que les épreuves de la 19eme édition des jeux méditerranéens à Oran seront retransmises dans 16 pays méditerranéens, selon Bernard Amesalam 2eme vice président du CIJM. ««Les jeux seront retransmis par l’Eurovision, avec 84h de direct prévues et la diffusion se fera dans 16 pays méditerranéens. Les jeux d’Oran auront une visibilité beaucoup plus forte. En matière de l’image de l’Algérie, ce sera un élément extrêmement important » a-t-il ajouté..

Fethi Mohamed