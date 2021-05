<span style='text-decoration: underline;'>El-Oued</span>:<br><span style='color:red;'>Plus de 23 tonnes de pastèques et melons exportées vers la France via le port de Skikda</span>

Plus de 23 tonnes de pastèques et melons exportées vers la France via le port de Skikda

Une quantité de 23,6 tonnes de pastèques et de melons est destinée à l’exportation de la wilaya d’El-Oued vers la France via le port de Skikda, a-t-on appris dimanche auprès de la Chambre agricole locale.

La cargaison a été acheminée samedi par route depuis l’unité Frigomedit de Trifaoui (7 km d’El-Oued), dans un container, avec son expédition via le port de Skikda vers la France, a précisé le secrétaire général de la Chambre agricole d’El-Oued, Ahmed Achour. Elle est constituée de 19,2 tonnes de pastèque, 2,4 tonnes de melon et 2 tonnes de cantaloup, a-t-il précisé. L’opération intervient dans le cadre du programme arrêté par la Chambre agricole locale, en coordination avec les opérateurs économiques, pour booster l’exportation de produits agricoles locaux et conquérir des marchés extérieurs, dans le sillage de la diversification de l’économie nationale, a-t-il ajouté. Elle résulte également, dit-il, de la mise en place de canaux de communication directe entre le producteur et l’opérateur économique exportateur. D’après M.Achour, quelque 25 tonnes de pastèques et melons seront expédiées de façon hebdomadaire depuis la wilaya d’El-Oued, dans une démarche ciblant prochainement d’autres marchés, maghrébins, arabes et européens. Il est tenu compte de la qualité du produit destiné à l’exportation, selon les normes internationales, et des équipes de travail qualifiées ont été mises sur pied pour justement veiller à ce que le produit exportable réponde à ces standards, a conclu le SG de la Chambre agricole d’El-Oued.