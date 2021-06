<span style='text-decoration: underline;'>BEM</span>:<br><span style='color:red;'>Plus de 26000 candidats examinent aujourd’hui à Oran</span>

Plus de 26000 candidats examinent aujourd’hui à Oran

Dans le cadre du programme des préparatifs des examens de fin des cycles scolaires de la session de juin 2021 ,les services du secteur de l’éducation de la wilaya d’Oran ont mis les bouchées double pour l’accomplissement de l’examen du BEM dans des conditions adéquates sur tous les plans à savoir pédagogique ,administratif , surveillance et sanitaire .

Au niveau de la wilaya plus de 26000 candidats examinent aujourd’hui l’épreuve de fin de cycle moyen au niveau de 96 centres .

L’examen s’étalera sur trois jours jusqu’au jeudi 17 du mois courant. Ainsi pour le bon déroulement de cette épreuve des psychologues sont présents au niveau des centres pour accompagner et aider les candidats à se maîtriser en cas de problèmes de stress ou panique ou dépassement durant l’examen .

Concernant le protocole sanitaire toutes les dispositions ont été prises et tous les efforts sont déployés en partenariat avec les services de la santé au niveau des centres pour respecter fermement les consignes préventives exigées afin d’éviter la propagation de l’épidémie du covid19.

Bekhaouda Samira