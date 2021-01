<span style='text-decoration: underline;'>CONTROLE DES COMMERCES</span>:<br><span style='color:red;'>Plus de 277 tonnes de produits saisis en 2020</span>

Dans le cadre du vaste programme des opérations de contrôle qui se déroulent au niveau des commerces par les éléments des services de l’inspection qui relèvent de la direction du commerce de la wilaya d’Oran durant l’année 2020, ces services ont effectué plus de 37000 interventions concernant le volet des pratiques commerciales et celui de la qualité .Il a été établi plus de 4348 procès verbaux .

Dans le même cadre il a été signalé qu’il a été saisi durant la période suscitée plus de 277 tonnes de produits entre autres de la viande rouge et blanche et des conserves. L’objectif est de permettre aux consommateurs de consommer des produits sains, hygiéniques, non périmés et aux commerçants de respecter les prix sans les gonfler à chaque fois que l’occasion se présente.

Les mêmes éléments déploient tous les moyens pour protéger les consommateurs afin de leur offrir de meilleurs services et pour qu’ils puissent acheter des produits garanties dans les normes exigées et de lutter contre l’anarchie .Les équipes de contrôle pour cette mission appliquent un planning de contrôle bien défini en intervenant dans les commerces en contrôlant les règles d’hygiène appliquées dans les lieux et la qualité du produit exposé et exigent également l’affichage des prix de la marchandise mise à la vente .Ils veillent ainsi à ce que tout soit dans l’ordre et multiplient les efforts sur le terrain dans les boucheries surtout pour veiller à la vente d’une viande saine ,comme ils le fassent aussi dans les fast-food ,les pizzerias et les pâtisseries également .Les commerçants sont conseillés notamment de respecter la chaîne du froid pour proposer un bon produit frais et en bon état aux clients pour éviter les intoxications alimentaires et les désagréments.

Bekhaouda Samira