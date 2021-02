<span style='text-decoration: underline;'>Médéa</span>:<br><span style='color:red;'>Plus de 29.000 interventions de la PC en 2020</span>

Les services de la protection civile de la wilaya de Médéa ont effectué plus de 29.000 interventions durant l’année 2020 en sus des centaines d’actions menées dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus, a déclaré mercredi, le lieutenant-colonel, Mohamed Chahb El-Ain, commandant de la protection civile de Médéa.

Outre les missions classiques assurées par les éléments des différentes unités de la protection civile, éparpillées à travers le territoire de la wilaya, portant secours et assistance aux citoyens, ainsi que l’évacuation sanitaire de personnes en détresse médicale, les secouristes de la protection civile ont réalisé, au cours de l’année 2020, plus de 1.400 interventions relatives aux accidents de la circulation, soit une moyenne de 116 intervention par mois, a indiqué le responsable, lors de la présentation du bilan annuel de son corps.

Durant l’année derniére, il a été également recensé,18 décès et pas moins de 1.600 blessés corporels, a-t-il fait savoir, ajoutant que les unités d’intervention de la protection civile ont été fortement sollicitées sur le front des incendies, avec 1.400 interventions sur des foyers d’incendies ayant touché de nombreuses localités de la wilaya et provoqués, outre les dégâts matériels, le décès d’une personne. Au plan de la prévention contre la propagation du Covid-19, les services de la protection civile, engagés, dès la mi-mars, aux premières lignes, aux côtés du corps médical, ont effectué plus de 4.500 opérations de désinfection, touchant aussi bien, les artères et espaces publics que les établissements éducatifs et édifices, et animés quelque 3.500 actions de sensibilisation en direction des citoyens, a fait savoir le lieutenant-colonel, Mohamed Chahb El-Ain.