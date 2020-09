<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem</span>:<br><span style='color:red;'>Plus de 3.6 millions d’estivants ont afflué vers les plages</span>

Plus de 3.600.000 estivants ont afflué vers les plages de Mostaganem depuis le début de la saison estivale, a-t-on appris dimanche auprès de la Direction locale de la protection civile. Le dispositif de surveillance des 39 plages autorisées à la baignade le long de la côte de Mostaganem, a enregistré, entre le 15 août et le 5 septembre, un afflux de 3.605.000 estivants, a indiqué la même source.

Durant la même période, les agents de surveillance des plages ont effectué 1.051 interventions et sauvé 589 estivants d’une noyade certaine dont 358 enfants alors que 233 personnes ont été soignées sur place, a-t-on ajouté tout en ajoutant que 109 autres personnes ont été transférées vers les centres de santé. En outre, le même dispositif a déploré, la mort par noyade de 17 personnes dans des zones et des plages interdites à la baignade, comme la plage de Matarba qui a enregistré 4 décès, celle de Sidi Medjedoub et S’tidia ouest qui ont enregistré 2 décès pour chacune d’entre elles.

Ces plages non autorisées ont enregistré 6 décès par noyade pour la seule journée du 28 août dernier. Toutefois, la protection civile n’a enregistré aucun décès par noyade au niveau des plages surveillées, depuis l’ouverture de la saison estivale de cette année, aussi bien durant les heures de surveillance qu’en dehors de cette tranche horaire. Aucun accident de véhicules aquatiques (Jet-ski) n’a été également enregistré, précise-t-on de même source.