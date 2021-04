<span style='text-decoration: underline;'>Ouargla</span>:<br><span style='color:red;'>Plus de 3.600 colis alimentaires pour les familles nécessiteuses</span>

Pas moins de 3.600 colis alimentaires devraient être remis, en prévision du mois de Ramadhan aux familles nécessiteuses notamment celles résidant dans les zones d’ombre de la wilaya d’Ouargla, à l’initiative des associations caritatives, a-t-on appris samedi des organisateurs.

L’association «Chabab El-Khir» de la commune de Rouissat, périphérie d’Ouargla, a ainsi procédé, en prévision du mois de Ramadan, à la remise de 1.400 colis de produits alimentaires ( semoule, farine, huile, sucre, tomates) et autres produits de large consommation, au profit des familles défavorisées des différentes quartiers d’Ouargla, des zones enclavées, des populations nomades en déplacement le long de la route reliant les wilayas d’Ouargla et Touggourt, a précisé le président de l’association, Lahcene Korichi. Un autre lot de 1.500 colis de produits de première nécessité sera également distribué aux familles déshéritées à l’initiative des deux associations «Fetiane» et «Sanebel El-Khir», a indiqué son président, Abderrahim Ouamer.

Il est également prévu la distribution, par l’association «El-Bassma», de 500 colis de produits alimentaires aux familles des régions enclavées de la daïra de N’goussa, a fait savoir son président, Badreddine Belehya . Les deux associations comptent également offrir quotidiennement plus de 600 repas chauds, en plus d’autres à emporter, au profit des nécessiteux, passagers et des ressortissants africains, à travers la mise en place des tentes au niveau des entrées de la ville d’Ouargla, et la gare routière multimodale.

Un riche programme culturel et récréatif a été également peaufiné par ces associations pour meubler les veillées du mois sacré de Ramadhan portant notamment organisation de récitation du Saint Coran «Fares El-Quraan» à lancer, par l’association «Sanebel El-Khir» durant les dix premiers jours du mois de Ramadhan avec la participation des différents âges et sexes.

Une compétition culturelle et récréative sera également initiée en ce mois par l’association «El-Bassma» dans les grands quartiers d’Ouargla, en sus de l’organisation, la soirée du 27 jours du mois de Ramadhan, «Leïlat El-Qadr» (nuit du destin), avec le concours d’autres associations et la Direction de la santé et de la population, ainsi qu’une large campagne de circoncision au profit des enfants issus des familles nécessiteuses et orphelins.