<span style='text-decoration: underline;'>Saida</span>:<br><span style='color:red;'>Plus de 3.800 foyers raccordés au réseau de gaz naturel</span>

Pas moins de 3.888 foyers de villages et centres ruraux de la wilaya de Saida ont bénéficié de raccordement au réseau de gaz naturel depuis le début de l’année 2021 à ce jour, a-t-on appris mercredi auprès de la Direction locale de la Société distribution de l’électricité et du gaz.

La Société de distribution de l’électricité et du gaz de Sonelgaz a consacré une enveloppe de 219 millions DA pour cette opération portant sur la réalisation d’un réseau de gaz naturel sur une longueur totale de 80,3 kilomètres dans ces régions.

Par ailleurs, 1.064 autres foyers d’hameaux et centres ruraux de la wilaya devront bénéficier, en décembre prochain, d’une opération similaire en cours de réalisation par la société pour une enveloppe financière de 48 millions DA. La longueur du réseau de gaz en cours de réalisation à travers différentes régions de la wilaya de Saida est de 22 km. Le réseau de distribution du gaz naturel dans la wilaya a atteint 547 km avec un taux de couverture de 73 %, a-t-on indiqué, soulignant que Sonelgaz recense plus de 182.000 clients bénéficiant de l’électricité et du gaz à travers la wilaya.