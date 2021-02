<span style='text-decoration: underline;'>Le secteur sauvegardé du vieux ksar d’Ouargla</span>:<br><span style='color:red;'>Plus de 30 anciennes bâtisses à restaurer</span>

Au total, 34 anciennes bâtisses du vieux ksar d’Ouargla seront restaurées à la faveur d’un plan de préservation du secteur sauvegardé au niveau de ce site patrimonial, dont les travaux ont été lancés dernièrement, a-t-on appris dimanche des services de la wilaya.

L’opération de restauration, dont le suivi a été confié à des bureaux d’études agréés par le ministère de la Culture et des Arts et chargés de la préservation du cachet architectural du ksar, a été lancée grâce à des aides accordées au titre d’un plan d’envergure de restauration et de résorption de l’habitat précaire en milieu urbanistique ancien.

Pour ce faire, une tranche de 179 aides, sur un total de 2.000 aides retenues pour les différentes communes de la wilaya, a été affectée aux occupants de ce site ancien, a déclaré le wali d’Ouargla, Aboubakr-Seddik Boucetta, lors de l’inspection du chantier de restauration des bâtisses du ksar. Les services de la wilaya accordent tout l’intérêt voulu à cette opération, a fait savoir le wali avant de mettre l’accent sur le renforcement des efforts de protection des différents ksour de la wilaya, legs culturel et historique et sites touristiques. «Il appartient d’opter pour les matières premières locales dans les opérations de restauration et de reconstruction en vue de préserver le cachet architectural et la valeur historique de ce patrimoine ancestral», a souligné le wali d’Ouargla, avant de signaler que les autorités locales accompagnent et soutiennent les entreprises spécialisées dans la restauration des sites archéologiques et historiques.

Le président de l’association pour la culture et la réforme du vieux ksar d’Ouargla, Hacène Boughaba, révélé, pour sa part, que l’aide accordée à la restauration a été limitée à 700.000 DA octroyée en tranches aux bénéficiaires titulaires d’actes de propriété foncière.

Plus de 300 bâtisses, sur un total de 2.300 unités, nécessitant des travaux de restauration ont été recensées au niveau du vieux ksar d’Ouargla, a avancé M. Boughaba. S’agissant des bâtisses qui se sont effondrées ou d’autres menaçant ruine, la même source a fait part de l’élaboration par les services de la commune d’un programme de restauration des façades extérieures et de relevage et nettoyage des décombres à l’intérieur du ksar.