<span style='text-decoration: underline;'>Saison estivale</span>:<br><span style='color:red;'>Plus de 30 établissements hôteliers prêts à accueillir les estivants à Mostaganem</span>

Au total, 33 établissements hôteliers de la wilaya de Mostaganem seront prêts à accueillir les estivants durant la saison estivale à partir du 1er juillet prochain, a-t-on appris jeudi du directeur du tourisme, de l’artisanat et du travail familial, Mansour Abdeslam.

M. Abdeslem a indiqué à l’APS en marge des festivités de la wilaya à l’occasion de la Journée nationale du tourisme, célébrée le 25 juin de chaque année, que ces structures disposent d’une capacité d’accueil globale de 3.805 lits et offrent des prestations touristiques aux estivants dans le strict respect du protocole sanitaire de prévention contre Covid-19.

Il sera procédé, durant cette saison, à l’ouverture de 42 plages autorisées à la baignade sur tout le littoral mostaganémois, ce qui contribuera à donner une impulsion au secteur et de créer des postes d’emplois directs et indirects (saisonniers), selon la même source. Il est prévu durant les semaines prochaines, la réception de deux nouveaux établissements hôteliers de même que l’extension d’autres établissements hôteliers, ce qui augmentera les capacités d’accueil au niveau de la wilaya et la concurrence fortement impacté, l’a dernier, à cause de la crise sanitaire, a souligné Mansour Abdeslem.

Parallèlement à cela, il a été procédé durant la semaine en cours à l’approbation de la première phase de révision du plan d’extension touristique «Cap Ivy» (883 ha) après la levée des réserves.

La deuxième phase du plan d’extension touristique sera entamée la semaine prochaine, a-t-on fait savoir. La célébration de la journée nationale du tourisme, placée cette année sous le signe «le tourisme interne, défi d’aujourd’hui et enjeu de demain», a donné lieu à des portes ouvertes au niveau de l’allée d’artisanat «Behlaouane Touati» avec la participation d’établissements hôteliers, d’offices et agences de tourisme et de voyages, de dispositifs de soutien et d’accompagnement des jeunes de l’université de Mostaganem et d’associations qui activent dans ce domaine. Elle s’étalera jusqu’à la fin de la semaine avec un voyage du circuit touristique de la ville de Mostaganem, a-t-on indiqué.