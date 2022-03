<span style='text-decoration: underline;'>ANEM</span>:<br><span style='color:red;'>Plus de 300.000 jeunes recevront leur allocation de chômage le 28 mars</span>

L’allocation chômage de 13000 dinars sera versée, le 28 mars, pour la première fois, à plus de 300000 jeunes demandeurs d’emploi.

C’est ce qu’a déclaré hier, le directeur général de l’Agence nationale pour l’emploi (ANEM), Abdelkader Djaber, lors de son passage à la Radio nationale chaîne II, précisant que ses services avaient commencé à examiner les dossiers de l’allocation chômage depuis le 25 février dernier. Il a indiqué qu’une plateforme numérique a été mise en place spécifiquement pour recevoir et traiter les demandes pour la première fois sur le marché du travail. M. Djaber a, en outre, évoqué l’enregistrement de 49 millions de vues depuis l’ouverture de cette plateforme, et 03 millions de personnes ont pu y accéder, tandis que plus de 657.000 rendez-vous ont été pris.

Concernant les progrès enregistrés dans l’étude des dossiers, l’intervenant a expliqué que ses services avaient validé à ce jour à plus de 125.747 dossiers au niveau des différentes agences au niveau national. Quant aux dispositions prises pour que l’allocation chômage soit versée à ses bénéficiaires dans un proche avenir, le DG de l’ANEM a révélé la signature d’une convention avec Algérie Poste pour faciliter l’ouverture de Comptes Courants Postaux pour les demandeurs d’emploi inscrits à l’agence. Les services postaux ont jusqu’à présent ouvert plus de 100 000 comptes postaux et le processus se poursuit, a-t-il indiqué.

Il est à rappeler que l’«allocation chômage sera versée, à partir de mars prochain, sous forme de présalaire de 13.000 Da au profit de 620.000 chômeurs inscrits auprès des bureaux de l’emploi », avait annoncé le président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

En effet, il existe trois catégories de chômeurs en Algérie, «la première est une sorte d’assemblage de jeunes et d’adultes pris en charge par le ministère de la Solidarité nationale, la deuxième représente les jeunes en attente d’insertion, et la troisième catégorie incarne les véritables chômeurs» qui bénéficieront, à partir de mars prochain, de l’allocation chômage sous forme d’un présalaire de 13.000 Da afin de préserver leur dignité», avait précisé le président de la République lors de son entrevue périodique avec les médias nationaux.

L’allocation chômage s’inscrit dans le cadre de la prise en charge sociale des citoyens par l’Etat. Cette allocation n’est pas improvisée et a été même calculée dans la loi de finances de 2022, avait poursuivi le Président Tebboune, mettant l’accent sur l’impérative «numérisation» pour la gestion de l’attribution de cette allocation.

Quant à la 2e catégorie, qui attend la confirmation au poste et dont le nombre s’élève à 180.000 travailleurs, ils se verront accorder des contrats à durée indéterminée jusqu’à leur confirmation au poste avec l’augmentation des primes qu’ils perçoivent actuellement».

Noreddine Oumessaoud