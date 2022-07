<span style='text-decoration: underline;'>Industrie militaire</span>:<br><span style='color:red;'>Plus de 350 véhicules livrés hier à Alger</span>

La Direction des fabrications militaires du MDN a procédé, hier à Rouiba en 1e Région Militaire, à la livraison de 351 véhicules de poids lourds et bus de transport public de marque SNVI.

En effet, dans le cadre de la satisfaction des besoins des structures du ministère de la Défense nationale et des différentes entreprises nationales, publiques et privées, et sous la supervision directe de la Direction des fabrications militaires du MDN, il a été procédé, hier à Rouiba en 1e Région Militaire, à la livraison de 351 véhicules de poids lourds et bus de transport public de marque SNVI et marque Mercedes-Benz, destinés au transport de personnels, et au transport de marchandises, et ce, au profit de la Direction centrale du matériel du MDN ainsi que des entreprises économiques civiles, publiques et privées, à indiqué hier le MDN dans un communiqué de presse. Cette opération, précise-t-on, s’inscrit dans la dynamique du développement des différentes industries militaires notamment l’industrie mécanique à la lumière de la stratégie adoptée par le MDN avec les différentes structures et entreprises concernées, visant à relancer l’industrie nationale avec des produits de qualité répondant aux normes internationales.

Noreddine. O