<span style='text-decoration: underline;'>Journée mondiale des douanes</span>:<br><span style='color:red;'>Plus de 358.000 gélules de psychotropes saisies par les douanes en 2020</span>

Plus de 358.000 gélules de psychotropes ont été saisies par les douanes à Oran en 2020 dans le cadre de la lutte contre la contrebande, a-t-on appris hier en marge des festivités de la journée mondiale des douanes organisée à l’école des douanes sous le thème «relance, renouveau, résilience: la douane au service d’une chaine logistique durable».

15 véhicules et une embarcation ont été saisis également lors de ces opérations. 207 kg de kif et 709 gr de cocaïne ont été également saisis par les douanes. Concernant les cigarettes, 516 cartouches et 204.000 unités de «chemma» ainsi que 6255 portables et 21 véhicules ont été saisis durant l’exercice 2020, selon les statistiques révélées hier lors de ces festivités organisées en présence du Wali d’Oran Messaoud Jari et des autorités locales et militaires de la wilaya. Les ventes aux enchères publiques en 2020 ont presque doublé par rapport à 2019, elles sont passées de 123 millions de Da à 255 millions de Da. A propos des infractions de change, le nombre des affaires est de 66 pour un montant de pénalités en cours de plus de 162 milliards de cts. Selon les mêmes chiffres, 4315 affaires contentieuses ont été recensées dont 2277 affaires terminées par transaction pour un montant d’amendes recouvrées de plus de 55 milliards de cts.

Notons que durant les mêmes festivités, une douzaine de douaniers ont été promus à des grades supérieurs. Le Secrétaire général de l’Organisation mondiale des douanes (OMD), Kunio Mikuriya, a annoncé hier dans son message à la communauté douanière dans le monde que la Journée internationale de la douane (JID) de cette année, commémorée tous les ans le 26 janvier, s’articulera autour du slogan « Relance, Renouveau, Résilience : la douane au service d’une chaîne logistique durable ». La communauté douanière internationale est invitée à promouvoir ce thème tout au long de l’année et au-delà.

© Adda / OT





Tandis qu’en 2021, la communauté douanière, en collaboration avec ses partenaires et ses parties prenantes, se concentrera sur la reprise des activités après la pandémie et sur l’appui à apporter aux individus et aux entreprises en favorisant les efforts de renouveau le long de la chaîne logistique mondiale. Ces efforts ont pour objectif premier de chercher des moyens pour stimuler la relance à travers une collaboration accrue, en s’appropriant la transformation numérique et en adoptant des technologies numériques de pointe, afin de permettre le renouveau. Tout cela sera réalisé en plaçant les «personnes» au centre du changement pour une chaîne d’approvisionnement résiliente et durable. Concrètement, la douane jouit d’une position unique, étant donné le rôle central qu’elle joue dans la sécurité aux frontières, pour contribuer à une chaîne logistique durable en renforçant la collaboration afin d’activer le processus de relance. Les répercussions économiques de la pandémie ont été colossales, entraînant de profonds bouleversements dans les chaînes logistiques mondiales.

La relance ne peut être entreprise dans l’isolement et l’expertise de toutes les agences et parties prenantes présentes aux frontières sera fondamentale. Les douanes seront appelées à faire preuve de leadership durant ce processus. La crise de la Covid-19 a montré que la gestion coordonnée des frontières est non seulement possible et peut fonctionner efficacement mais aussi qu’elle peut être institutionnalisée de manière approfondie à l’échelon national et international, notamment pour faciliter le mouvement transfrontalier des vaccins.

Fethi Mohamed