<span style='text-decoration: underline;'>Vaccin anti-Covid-19</span>:<br><span style='color:red;'>Plus de 360 000 nouvelles doses reçues</span>

L’Algérie a reçu hier, un don de 364 800 doses de vaccin anti-Covid-19 de la part de l’Unicef dans le cadre du dispositif Covax.

Ce don rentre dans le cadre de la concrétisation de l’accord signé le mois d’août par les autorités algériennes. Ainsi, le directeur de l’Institut Pasteur Algérie, Fawzi Derrar présent à l’aéroport Houari Boumediene pour recevoir ces doses arrivées dans un vol de Turkish Airlines, a indiqué que ces doses sont constituées du vaccin AstraZeneca et c’est un don sans contrepartie financière. «Ces doses constituent la concrétisation de la première phase de l’accord signé dans le cadre du système Covax, en attendant les autres phases», précise encore Fawzi Derrar, qui annonce l’arrivée d’autres vaccins dans le cadre des accords bilatéraux.

Pour sa part, Nassim Gaouaoui, directeur général chargé des affaires commerciales multilatérales au ministère des Affaires étrangères, a estimé que cette opération est le résultat de la coopération algérienne avec les différentes organisations mondiales concernées, dont l’organisation mondiale de la santé pour la lutte contre le Covid-19.

Présent lors de cette opération, le représentant de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) en Algérie, le Dr. Nguessan François a rappelé le rôle important de l’Algérie dans la lutte contre le Covid-19 et également son implication dans les différentes actions mondiales rentrant dans cet objectif.

Même constat fait par les responsables onusiens, Eric Overvest est le Coordonnateur résident de l’ONU et le représentant de l’UNISEF, Islam Boukhari. Ils estiment que l’Algérie ne cesse de lutter contre le Covid-19 et de s’impliquer en parallèle dans les efforts de la communauté internationale pour faire face à cette pandémie.

A rappeler dans ce sens que la directrice de pharmacie et des équipements médicaux au ministère de la Santé, Pr. Wahiba Hadjoudj, avait indiqué en début du mois de février que le quota de l’Algérie dans le cadre de Covax oscillerait entre 12 et 16 millions de doses, à même d’assurer une vaccination de 20 % de la population. «Le quota de l’Algérie du vaccin contre le virus dans le cadre du groupe “Covax”, oscille entre 12 et 16 millions de doses, dont 35 % seront réceptionnés comme 1er lot, vers la fin février», avait-elle déclaré.

A souligner également que l’Algérie a intégré le groupe Covax, qui compte 170 pays, pour garantir une protection à travers l’utilisation du vaccin recherché par quelque 200 laboratoires à travers le monde.

Dans ce cadre, le ministre de la Santé Abderrahmane Benbouzid avait rappelé que l’Algérie a «intégré le groupe de l’Unicef qui s’emploie à acquérir 500 millions de vaccins à prix réduit», précisant que «l’organisation est parvenue à réduire le prix de 40 dollars à 2 dollars seulement».

Noreddine Oumessaoud