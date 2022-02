<span style='text-decoration: underline;'>Eau</span>:<br><span style='color:red;'>Plus de 37% de taux de remplissage des barrages à l’échelle nationale</span>

Le taux national de remplissage des barrages a légèrement augmenté à 37,66 %, a appris lundi l’APS auprès du ministère des Ressources en eau et de la Sécurité hydrique.

Par région, le taux de remplissage des barrages en exploitation est de 22,80 % dans l’Ouest du pays et la région du Chellif, 18,33 % dans le Centre et de 61,92 % dans la région Est, selon le dernier bilan établi ce lundi. Le taux de remplissage à travers le territoire national avait atteint 36,24% au 12 décembre dernier (23,12% au Ouest, 23,61% à Chellif, 16,06% au Centre et 59,22% à l’Ouest). Afin de faire face au stress hydrique que connait le pays, le ministère avait lancé un programme de réalisation de 700 forages dont 320 ont été mis en services effectivement. Les programmes d’autres institutions à travers le pays comprennent un total de 1.200 forages dont 577 ont été réalisés, d’après les chiffres du ministère. Concernant la wilaya d’Alger, trois programmes d’urgence ont été lancés en 2020, rappelle la même source. Il s’agit du programme de la Direction des ressources en eau de la wilaya, celui de la Société des eaux et de l’assainissement d’Alger (Seaal) ainsi que le programme de forage de la wilaya d’Alger. L’ensemble de ses programmes au niveau de la capitale incluent la réalisation de 217 forages, dont 171 ont d’ores et déjà été mis en service, a fait savoir la même source.