<span style='text-decoration: underline;'>Ils voulaient inonder Oran de coke</span>:<br><span style='color:red;'>Plus de 4 kg de cocaïne saisis, un réseau de trafiquant démantelé</span>

Un joli coup de filet vient d’être réalisé par les services de la police judiciaire d’Oran qui ont réussi à mettre un coup d’arrêt à un important réseau de trafiquants de drogue dure (Cocaïne). Huit personnes âgées entre 22 et 52 ans ont été arrêtées, et 4,250 kg de cocaïne pure «crack» ont été saisis.

L’opération s’est soldée par la saisie de 14 véhicules, deux grosses motos, et une somme d’argent estimée à près de 4 milliards de centimes, ont fait savoir hier les services de la sûreté de wilaya lors d’un point de presse tenu au siège de la brigade mobile de la police judiciaire à Dar-El-Beida.

En effet, dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes surtout celle liée à la commercialisation de stupéfiants, les éléments de la brigade de la lutte contre les stupéfiants, relevant de la police judiciaire de la sûreté de wilaya d’Oran, ont réussi à mettre hors d’état de nuire ce réseau international de trafic de drogue. Les investigations qu’ils menaient depuis quelque temps leur avaient permis d’identifier les membres de trafiquants plutôt actifs.

Agissant sur des informations faisant état de l’existence de deux individus qui allaient conclure un marché de vente de drogue à l’est de la ville (Belgaid), les enquêteurs sont passés à l’action et les deux hommes n’ont pas eu le temps de traiter, car ils ont été interpellés en flagrant délit à bord d’un véhicule stationné dans une habitation en cours de construction.

Cette première arrestation a permis aux policiers de mettre la main sur une quantité de 1 kg de cocaïne. Poursuivant les investigations, les enquêteurs ont réussi à identifier les six autres membres de ce réseau.

Munis d’un mandat de perquisition délivré par monsieur le procureur de la République près le tribunal d’Oran, les éléments de la police ont mis la main sur les membres de ce réseau, l’un après l’autre.

Une autre quantité de poudre blanche estimée à 3,5 kg a été saisie dans une maison de l’un des trafiquants. Signalons que les mis en cause sont tous des repris de justice notoires. Ils étaient spécialisés dans le stockage, le transport, et la commercialisation de cette drogue.

Les mis en cause ont été présentés hier devant le parquet pour répondre aux chefs d’accusation d’association de malfaiteurs, détention, stockage, et commercialisation de drogue dure, ainsi que d’atteinte à l’économie nationale. Ils ont été placés sous mandat de dépôt.

H.B.