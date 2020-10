<span style='text-decoration: underline;'>Chambre d’agriculture de la wilaya d’Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Plus de 40 séances de vulgarisation et visites d’exploitations agricoles</span>

La Chambre d’agriculture de la wilaya d’Oran a réalisé 42 séances de vulgarisation et visites de consultation au profit d’agriculteurs durant la saison agricole 2019-2020, a-t-on appris jeudi de son secrétaire général, Zeddam Houari.

En marge d’une rencontre organisée à la Station régionale de protection végétale de Misserghine à l’occasion de la célébration de la Journée nationale de vulgarisation agricole, M. Zeddam a indiqué que la Chambre agricole d’Oran a donné un total de 42 cours de vulgarisation aux agriculteurs et effectué des visites à plusieurs exploitations agricoles, en plus des sorties sur terrain pour le suivi durant la saison 2019-2020. Dans ce contexte, il a signalé que le programme de vulgarisation agricole n’a pas été concrétisé à cent pour cent durant cette comagne à cause de la conjoncture sanitaire, faisant savoir que la chambre a effectué avant la pandémie du coronavirus 14 séances de vulgarisation sur l’agrumiculture, la cueillette mécanisée, le traitement viticole en hiver et les parasites pouvant affecter les céréales, avec l’aide des cadres de la Station régionale de protection végétale de Misserghine. Aussi, la chambre a initié 18 visites aux différentes exploitations agricoles en vue d’éviter les rassemblements d’agriculteurs dans le cadre de la prévention contre la propagation de la Covid-19, assurant un accompagnement dans les domaines de la céréaliculture, de l’apiculture et de l’arboriculture fruitière, en plus de 10 sorties à la plaine de M’léta pour prodiguer des conseils aux agriculteurs, suivre le rendement des grandes cultures et l’utilisation des moyens modernes d’irrigation. Des réunions restreintes ont été organisées aussi avec les dix conseils interprofessionnels locaux spécialisés en céréaliculture, viticulture, légumes secs, viandes rouges, aviculture, arboriculture fruitière, agrumiculture, oléiculture, maraîchers et lait pour les réactiver, a indiqué le Secrétaire général de la chambre.