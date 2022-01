<span style='text-decoration: underline;'>Covid-19 </span>:<br><span style='color:red;'>Plus de 400 000 doses de vaccin administrées au niveau des pharmacies</span>

Plus de 400 000 doses anti-Covid-19 ont été administrées au niveau des officines pharmaceutiques depuis le lancement de l’opération de vaccination contre le coronavirus au niveau de ces structures.

C’est ce qu’a indiqué, hier, le Dr Messaoud Belambri, président du Syndicat national des pharmaciens d’officine (SNAPO) lors de son intervention sur les ondes de Radio Sétif. «La vaccination contre le coronavirus se poursuit au niveau des officines et depuis septembre 2021 où plus de 400 000 doses ont été administrées en officine», a-t-il déclaré. Soulignant que la vaccination au niveau officinal est menée gratuitement par les pharmaciens contrairement à d’autres pays, le président du Snapo a, ensuite, détaillé l’apport des professionnels du secteur dans la lutte contre la pandémie, soulignant que «les pharmaciens ont contribué professionnellement et humainement à atténuer la gravité de la pandémie».

Il a fait savoir, dans ce sillage, que depuis le début de la pandémie jusqu’au mois de septembre 2021, les pharmaciens ont fait don de pas moins de 22 milliards de centimes au profit du secteur de la santé publique. «Cette somme financière est constituée de matériels médicaux, des médicaments, des respirateurs et divers besoins», a-t-il détaillé. Il a rappelé que «plus de 1 500 pharmacies sont éligibles pour effectuer la vaccination anti-Covid-19 après avoir bénéficié du certificat de qualification délivré par le ministère de la Santé et la liste est ouverte».

Pour ce qui est du dépistage, le Dr Belambri a affirmé que les pharmaciens privés ont lancé la vente des tests antigéniques rapides depuis mardi dernier. «Nous avons enregistré un engouement des citoyens, et nous attendons qu’au moins 3000 pharmacies rejoignent le processus de dépistage dans les 10 prochains jours», a-t-il ajouté. Dans le même sillage, l’intervenant a souligné, toutefois, que l’utilisation des tests rapides nécessitent des sessions de formations, affirmant que le citoyen peut acquérir un test rapide et l’utiliser lui-même, mais je recommande d’effectuer l’opération de dépistage au niveau des pharmacies, car le pharmacien est plus compétent pour utiliser les tests rapides.

Le Dr Belambri a fait savoir, dans le même cadre, qu’il « existe plus de 15 types de tests rapides produits localement et d’autres importés et reçus l’approbation de l’Institut Pasteur d’Algérie». S’agissant de leur tarif, il a précisé que le prix des tests rapides en vente en pharmacie oscille entre 1000 et 1500 Da,

Il convient de rappeler que les pharmaciens ont été autorisés à vacciner contre le coronavirus et la grippe saisonnière. Pour ce qui est de la vaccination anti-Covid-19, le ministère de la Santé avait élaboré un guide au profit des pharmaciens d’officine comprenant des orientations administratives et techniques susceptibles de garantir la réussite de cette campagne, et ce dans le cadre du renforcement du programme de vaccination étant le moyen le plus efficace contre le virus. Le ministère avait précisé dans un communiqué que ce guide technique «fixe toutes les modalités de mise en œuvre de l’opération de vaccination contre le Covid-19 dans les pharmacies d’officines», relevant qu’il était élaboré «par la direction générale de Pharmacie et des équipements de santé en collaboration avec le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens, le Syndicat national des pharmaciens d’officine (SNAPO) et la Fédération algérienne de Pharmacie».

Samir Hamiche