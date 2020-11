<span style='text-decoration: underline;'>11.000 tests effectués depuis le début de la pandémie à l'EHU d’Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Plus de 4000 cas positifs de Covid-19 décelés</span>

Plus de 4000 cas positifs de Covid-19 ont été décelés chez les patients qui ont été pris en charge dans l’établissement hospitalier universitaire d’Oran EHU.

3900 cas de Covid 19 testés positifs par la PCR et 320 Covid 19 révélés grâce au scanner ; ce sont les chiffres des patients traités au niveau des dix services de l’EHU d’Oran qui ont été mobilisés pour la prise en charge des patients Covid 19 , renforcés par la suite et précisément au mois d’Août par l’ouverture de l’hôpital Nedjma, ce dernier est toujours mis à la disposition de la direction de l’EHU d’Oran qui a détaché une équipe médicale ; paramédicale et administrative pour prendre en charge les patients Covid-19 et alléger la pression sur notre établissement. Cette structure compte 240 lits qui sont tous actuellement mis à la disposition des malades Covid, dont 10 lits de réanimation seront équipés dans le futur proche par un matériel adéquat pour la réanimation des patients qui représentent des complications liées au Covid-19.

Notons que depuis le début des premiers cas de contamination de Coronavirus dans la région, l’EHU d’Oran s’est trouvé en première ligne pour traiter les personnes contaminées par le coronavirus en mettant en place une stratégie rationnelle et bien planifiée qui a permis d’un côté, de fournir les meilleurs soins possibles aux patients atteints de Covid-19 et d’un autre côté, de maintenir toujours les autres activités de l’hôpital et reprogrammer les activités non urgentes, de manière à garantir la sécurité des patients et de l’équipe soignante de l’EHU d’Oran. D’autre part, l’établissement a pris en consultation durant la même période, 21000 malades et a effectué plus de 11000 tests PCR.

Fethi Mohamed