<span style='text-decoration: underline;'>Logements</span>:<br><span style='color:red;'>Plus de 408.000 unités achevées au 31 mars 2022</span>

Les travaux de réalisation de plus de 408.000 logements ont été achevés jusqu’au 31 mars 2022 dans le cadre d’un programme prévoyant plus d’un million d’unités, a annoncé samedi à Alger la directrice générale de l’habitat au ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Faïza Bendjama.

Dans un exposé sur les réalisations du secteur au cours du premier trimestre 2022, présenté en marge de la réunion d’évaluation présidée par le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi, Mme Bendjama a fait état de «l’achèvement, jusqu’à mars 2022, des travaux de réalisation de 408.342 logements dans le cadre d’un programme prévoyant 1.288.365 unités», ajoutant que «391.000 unités (30%) sont en cours de réalisation, les travaux de réalisation de 345.000 unités (26%) n’ont pas encore démarré, les travaux de réalisation de 41.000 unités sont à l’arrêt et près de 72.000 autre unités (6%) sont en voie de livraison». Dans son exposé, présenté en présence des cadres centraux du secteur, des directeurs de wilaya et des directeurs d’offices, la responsable a précisé que le nouveau programme inscrit au titre de la loi de finances 2022, prévoyant la réalisation de 60.000 logements, comprend 40.000 logements ruraux, 10.000 logements publics locatifs (LPL) et 10.000 logements promotionnels aidés (LPA). Au cours des trois premiers mois de 2022, 45.065 logements ont été livrés, dont 12.814 LPL, 17.726 unités de location-vente, 1.768 LPA, 9.678 logements ruraux, 2.941 logements sociaux et 138 logements promotionnels publics (LPP). Au cours de la même période, les travaux de réalisation de 36.147 logements ont été achevés, dont 1.198 LPL, 17.726 location-vente, 1.717 LPA, 12.948 logements ruraux, 2.420 logements sociaux et 138 LPP. Les travaux ont en outre démarré pour la réalisation de 20.425 logements, dont 1.490 LPL, 2.596 LPA, 13.008 logements ruraux et 3.331 logements sociaux. S’agissant des opérations de rénovation, la responsable a expliqué que des enveloppes avaient été consacrées à 7863 opérations de rénovation, précisant que 1.070 logements avaient été rénovés durant le trimestre, en sus des opérations de remplacement des chalets et du vieux bâti pour un total de 10.684 unités de logement avec un taux d’avancement de 74%, et ce, dans les wilayas d’Alger, Oran, Skikda, Mostaganem, Constantine et Annaba. Pour ce qui est du foncier agricole dans le cadre de la régularisation des actes de propriété, Mme Bendjama a expliqué que le secteur aura à relever un important défi durant la prochaine période, et ce dans le contexte de l’instruction ministérielle 02 du 8 septembre 2021 relative aux conditions et modalités de régularisation du foncier utilisé dans la réalisation de projets de logements publics, des équipements publics parachevés ou en voie de parachèvement.

Foncier: régularisation de 1.418 parcelles agricoles destinées à la réalisation de projets de logement

Dans ce cadre, le nombre de parcelles pouvant être régularisées s’est élevé à 1.418 parcelles concernées sur lesquelles 252.000 unités de logement ont été réalisées, en ce sens que 1.294 demandes avaient été introduites par les maîtres d’ouvrage auprès des directions de l’habitat. Le nombre de dossiers préparés et déposés auprès du comité s’est élevé à 1.103 dossiers, dont 831 dossiers traités avec élaboration d’un procès-verbal. Pour ce qui est du recouvrement des loyers, le montant s’est élevé à 6 milliards et 181 millions DA soit 12,96% du total annuel, les Offices ayant procédé au recouvrement de la moitié des objectifs tracés. S’agissant de la cession des biens de l’état, le parc cédé s’élève à 779.150 unités de logement et de locaux, a-t-elle ajouté. Dans le domaine de la législation, la responsable a fait état de l’élaboration et de la formulation du projet de loi relatif à l’urbanisme, la promulgation du décret exécutif 55-22 du 2 février 2022 fixant les conditions de régularisation des constructions non conformes au permis de construire délivré.

Il s’agit également de l’élaboration d’un projet de décret exécutif fixant les amendes à appliquer pour les infractions en matière d’aménagement et d’urbanisme avec introduction des brigades mixtes de contrôle, un texte en cours d’examen avant son passage au secrétariat général du gouvernement. Durant ce premier trimestre, il a été procédé à l’élaboration d’un projet de décret exécutif fixant le cadre contractuel de la maîtrise d’art.

Mme Bendjama a enfin appelé les cadres de veiller à la relance de tous les projets à l’arrêt dans des délais raisonnables, d’accélérer le rythme de consommation des crédits, tout en veillant à la qualité des logements.