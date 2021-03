<span style='text-decoration: underline;'>Un dealer arrêté à Ain Türck</span>:<br><span style='color:red;'>Plus de 4kg de kif traité saisis à Oran</span>

Dans le cadre da la lutte contre la criminalité dans toutes ses formes, surtout celle liée à la détention et commercialisation du stupéfiant, un dealer notoire âgé de 34 ans vient d’être arrêté par les éléments de la sûreté de la daïra d’ Ain Türck.

L’opération s’est soldée par la saisie de 4 kilogrammes et 250 g de kif traité de résine de cannabis, apprend-t-on hier par la cellule de communication de la sûreté de wilaya d’Oran.

En effet, agissant sur des informations parvenues aux éléments de la sûreté urbaine, faisant état de l’existence d’un dealer activant dans la commercialisation de stupéfiants dans le milieu des jeunes de la localité et après identification du mis en cause,il s’est avéré que ce fameux dealer prenait une baraque dans un bidonville comme cachette et point de vente. Munis d’un mandat de perquisition délivré par monsieur le procureur de la république près le tribunal d’Ain Türck, les éléments de la police ont découvert 47 plaquettes de kif traité pesant 4kg 250 g, dissimulées sous un petit lit fabriqué en bois. Signalons que le mis en cause a été présenté hier devant le procureur de la république près le tribunal local, pour répondre aux chefs d’inculpation de détention et commercialisation de stupéfiants. Il a été placé sous mandat de dépôt.

Fériel.B