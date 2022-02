<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel Abbés</span>:<br><span style='color:red;'>Plus de 5.000 arbres plantés dans la forêt Bouhriz</span>

Dans le cadre des festivités du troisième anniversaire de l’union entre le peuple et son armée, le chef de l’exécutif de Sidi Bel Abbés, Mustapha Limani a donné le coup d’envoi , avant-hier mardi, à une vaste campagne de boisement au niveau de la foret Bouhriz, sise à une vingtaine de kilomètres au sud de SBA et relevant de la daïra de Ténira.

Au programme de cette journée, la plantation de plus de cinq mille arbres en collaboration avec les éléments de l’Armée nationale populaire, ceux de la protection civile, la formation professionnelle, la douane et la société civile. La superficie concernée s’étend à plus de cinq hectares. Les opérations de plantation d’arbres se poursuivront selon le programme tracé jusqu’au 21 mars prochain, date coïncidant avec la journée mondiale de l’arbre. Selon la direction de la conservation des forêts de Sidi Bel Abbés, ce sont plus de 175.000 arbres qui ont étés plantés depuis le début de la campagne lancée il y a presque un an.

M. Bekkar