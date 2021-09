<span style='text-decoration: underline;'>Saison estivale a Mostaganem</span>:<br><span style='color:red;'>Plus de 5 millions d’estivants et 15 morts par noyade</span>

Plus de 5 millions d’estivants et 15 morts par noyade

Cette année, la saison estivale a été ouverte le 1e juillet pour être stoppée le 25 de ce même mois à cause de la forte propagation de la Covid-19. Le 27 août, elle a été rouverte, suite à la réduction des contaminations du virus.

Ainsi, depuis l’ouverture de la saison estivale au 26 du mois courant, les services de la protection civile ont enregistré sur les 42 plages que compte la wilaya de Mostaganem cinq millions trois cents mille estivants. Au cours de la période considérée, 1380 baigneurs ont été sauvés d’une mort certaine sans subir des soins. Leur état de santé était bon. Toutefois 764 autres baigneurs ont été sauvés et ont reçu des soins sur place que leur ont prodigués les pompiers et 180 baigneurs ont été sauvés et évacués aux hôpitaux pour recevoir des soins. Durant le mois de juin, avant l’ouverture de la saison estivale, les services de la protection civile ont enregistré la mort de sept baigneurs, et les mois de juillet et août la mort de huit personnes par noyade dans les plages.

Charef.N