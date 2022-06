<span style='text-decoration: underline;'>CAMPAGNE DE DON DU SANG</span>:<br><span style='color:red;'>Plus de 500 pochettes collectées</span>

Les services du centre de transfusion sanguine de wilaya qui relèvent de l’établissement hospitalier universitaire 1er novembre (EHU) organisent aujourd’hui à partir de 17 heures une opération de don du sang et lancent un appel aux citoyens de venir en force pour participer à cet acte humanitaire de solidarité . L’évènement se déroule au niveau du jardin de Sidi M’hamed.

Cette action fait partie de la vaste campagne de don du sang qui a été lancée par ces services depuis le 05 du mois courant et s’étalera jusqu’au 21 juin ainsi que du programme des activités pour la célébration de la journée internationale de don du sang et aussi à l’occasion de la tenue de la 19ème édition des jeux méditerranéens . Le but de cette initiative est de multiplier les efforts sur tous les plans pour pouvoir collecter le plus de sang possible de différents groupes sanguins, de les stocker selon les normes réglementaires par la suite dans des pochettes de sang et de les conserver dans les banques de sang pour les utiliser en cas de besoin et d’urgence au profit des malades hospitalisés qui ont grand besoin de cette matière vitale. Ainsi depuis le début de cette campagne, plus de 500 pochettes de sang ont été collectées. Les organisateurs espèrent atteindre 1000 pochettes avant la fin de cette manifestation.

Bekhaouda Samira