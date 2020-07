<span style='text-decoration: underline;'>Direction locale de la Santé, de la population</span>:<br><span style='color:red;'>Plus de 500 tests «PCR» quotidiennement</span>

Plus de 500 tests PCR (Réaction en chaîne par polymérase) sont effectués par jour dans les différents établissements hospitaliers et structures sanitaires de la wilaya d’Oran en charge de la lutte contre Covid-19, a-t-on appris mercredi du chargé de communication de la direction locale de la Santé, de la population (DSP).

Ainsi, plus de 500 tests PCR sont effectués quotidiennement au niveau des cinq pôles hospitaliers chargés de la lutte contre Covid-19, en l’occurrence le CHU et l’EHU d’Oran, l’EPH d’El Mohgoun, l’EH d’Ain El Turck et l’EHS de Canastel et aussi les nouvelles unités de dépistage du Covid-19 avec PCR ouvertes dans les EPSP de la wilaya, a précisé, à l’APS, Dr Youcef Boukhari, également chef de service prévention à la DSP. Neuf (9) unités de dépistage du Covid-19 ont récemment été ouvertes dans certaines structures de soins à Oran (3 unités) Bethioua (1), Gdyel (1), Es-senia (1), Oued Tlélat (1), Boutlélis (1), et Ain El Turck (1), dans le but d’atténuer la pression sur les grands pôles hospitaliers en matière de prise de prélèvement de tests PCR et aussi de consultations et prescription de traitements, a-t-il fait savoir.

A ce titre, une quinzaine de polycliniques dans la wilaya d’Oran ont commencé, depuis quelques jours, à faire le diagnostic et délivrer les traitements nécessaires aux patients atteints du coranavirus.

Dans chacune des 9 daïras de la wilaya d’Oran, une polyclinique a été dédiée à la prise en charge Covid-19. La daïra d’Oran, la plus grande et la plus peuplée s’est vu consacrée six polycliniques, a-t-il signalé, soulignant que «la pression sur les principaux pôles hospitaliers en charge du Covid-19 a baissé d’un cran, malgré la recrudescence des cas de nouvelles contaminations, et ce grâce à ces mesures prises».

La wilaya d’Oran dispose de trois laboratoires dédiés aux tests PCR,à savoir l’antenne de l’institut Pasteur d’Algérie (IPA) et les laboratoires de l’EHUO et du CHUO. D’autres structures vont renforcer ce dispositif de dépistage au PCR très prochainement, a fait savoir Dr Boukhari.

La wilaya a enregistré, depuis la déclaration de la pandémie et jusqu’à dimanche dernier, pas moins de 3.838 cas positifs dont 2.533 sont guéris et 94 personnes ont décédé, a-t-on rappelé.