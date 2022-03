<span style='text-decoration: underline;'>CCO</span>:<br><span style='color:red;'>Plus de 6.000 visiteurs professionnels au Salon international du tourisme</span>

Quelque 6.000 professionnels ont visité la 12e édition du salon du tourisme, des voyages, des transports et des équipements hôteliers, clôturé mercredi au Centre des conventions d’Oran (CCO), a-t-on appris auprès des organisateurs.

Cette douzième édition a permis aux visiteurs de découvrir les produits touristiques proposés par les agences de voyages algériennes et étrangères, ainsi que les services et prestations d’établissements hôteliers et d’opérateurs en transports aérien et maritime, a indiqué, à l’APS, le directeur de l’agence «Astra Oran», qui a organisé l’évènement, Noureddine Daoudi. Organisée sous l’égide du ministre du Tourisme et de l’Artisanat, cette manifestation a constitué une occasion pour la signature de plusieurs conventions entre gérants d’agences de tourisme et de voyage et responsables d’établissements hôteliers, pour le développement du tourisme local et la promotion de la destination Algérie, en plus de l’exposition de prestations, surtout que la wilaya d’Oran s’apprête à accueillir les Jeux méditerranéens cet été, a souligné Noureddine Daoudi. Ce salon, organisé sous le thème «relance de l’activité touristique et hôtelière à l’ère de Covid», a été, par ailleurs, une occasion pour les opérateurs dans le domaine de l’hôtellerie de découvrir les derniers équipements d’hôtellerie et de la restauration. Les responsables du groupe «Hôtellerie, tourisme et thermalisme» (HTT), implanté à Alger ont souligné que ce salon international est une occasion pour les établissements qui dépend du groupe, de faire des offres et des réductions pour différentes périodes afin d’attirer les touristes et contribuer à la relance du tourisme local et à la promotion de la destination Algérie. Par ailleurs, cette douzième édition du salon a été marquée par l’organisation de la première coupe des équipements hôteliers. Il s’agit d’un concours en art culinaire entre étudiants de l’Ecole supérieure d’hôtellerie et de restauration (ESHRA) d’Oran, pour faire connaitre la cuisine algérienne, en plus d’un programme de conférences et de formations gratuites au profit d’opérateurs dans le domaine du tourisme et d’une exposition de produits d’artisanat, avec la participation d’une vingtaine d’artisans. La douzième édition du salon du tourisme, des voyages et des transports, qui a duré quatre jours, a enregistré la participation de 104 exposants d’Algérie, Tunisie, Egypte, Espagne, Italie, Turquie et Bengladesh.