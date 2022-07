<span style='text-decoration: underline;'>SÉTIF</span>:<br><span style='color:red;'>Plus de 6.800 jeunes intégrés dans des postes d’emploi permanents</span>

Plus de 6.856 bénéficiaires de contrats dans le cadre des dispositifs d’aide à l’intégration professionnelle et sociale, ont bénéficié de postes d’emploi permanents dans différents secteurs, a-t-on appris samedi auprès des services de la wilaya.

Les mêmes services ont indiqué à l’APS que ce processus fait partie des activités marquant les festivités du 60e anniversaire de l’Indépendance, initiées sous le slogan «Une histoire glorieuse et une ère nouvelle», et s’inscrit également dans le cadre de la mise en oeuvre des instructions de la tutelle portant intégration des bénéficiaires des dispositifs d’aide à l’intégration professionnelle et sociale des jeunes dans divers secteurs. L’opération est inscrite, en outre, dans le cadre des efforts déployés par les autorités publiques visant à favoriser l’emploi à travers la création de postes permanents au profit des contractuels de pré-emploi, tous domaines confondus, et le renforcement de divers secteurs en ressource humaine qualifiée. Les jeunes intégrés au titre de cette opération, la «plus grande» du genre à Sétif, sont répartis sur 58 secteurs de la fonction publique, ont rappelé les services de la wilaya, qui ont indiqué que «les bénéficiaires de ces postes permanents se sont vus attribuer, la semaine dernière, les certificats d’intégration lors d’une cérémonie supervisée par le wali, Kamel Abla, en présence des directeurs des secteurs concernés. Le secteur de l’éducation de cette wilaya a enregistré le plus grand nombre de jeunes intégrés avec 3.163 personnes, suivi du secteur de l’intérieur et des collectivités locales avec 2.024 personnes, celui de la santé (456), les finances (339), la jeunesse et des sports (263), tandis que le reste est réparti sur d’autres secteurs, a-t-on noté.