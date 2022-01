<span style='text-decoration: underline;'>CNAS</span>:<br><span style='color:red;'>Plus de 600 entreprises ont bénéficié du rééchelonnement de leurs dettes</span>

La caisse nationale de sécurité sociale des travailleurs salariés qui relève de l’agence d’Oran (CNAS), à ouvert ses portes les vendredi et samedi 28 et 29 du mois courant aux employeurs et aux propriétaires des entreprises afin de leur permettre de déposer les déclarations annuelles de salaires et traitements, au titre de l’année 2021.

Cette initiative exceptionnelle de rester ouvert le week-end est l’occasion pour les retardataires de faire le dépôt des déclarations annuelles, en plus de profiter des mesures exceptionnelles des redevables de cotisations sociales et liées à l’exonération totale des amendes et des augmentations du retard et permet aux propriétaires d’institutions et aux employeurs débiteurs d’échelonner les dettes et de payer les échéances jusqu’à 60 mois, soit 5 années pleines pour assurer le fonctionnement des activités des entreprises qui ont connu une stagnation ,pendant cette période de crise sanitaire suite à la propagation de l’épidémie de la covid19, qui a fortement affecté l’activité de la plupart des entreprises économiques et des espaces commerciaux .

Depuis le début du mois, l’agence d’Oran a enregistré 10772 autorisations annuelles de salaires et traitements, vis à vis de plus de 226000 travailleurs, c’est-à-dire que les assurés sociaux ont bénéficié de leurs droits sociaux, y compris la mise à jour de la carte de reprise après dépôt de ces déclarations annuelles . Pour ce qui est des mesures exceptionnelles, plus de 600 établissements débiteurs ont bénéficié d’un rééchelonnement de leurs dettes, et plus de 19000 usagers actifs ont profité des procédures d’exonération totale des amendes et majorations de retard.

Pour rappel, le délai de clôture de dépôt des déclarations annuelles de salaires et traitements, ainsi que les mesures exceptionnelles liées aux redevables de cotisations sociales, intervenues conformément à l’arrêté présidentiel n° 12/21 du 25 août 2021, est fixé au 31 janvier 2022 soit lundi prochain pour bénéficier des avantages accordés par la Caisse.

Bekhaouda Samira