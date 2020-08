<span style='text-decoration: underline;'>Alors qu’un plan de relance est établi par l’État </span>:<br><span style='color:red;'>Plus de 70% d’entreprises créées via l’Ansej sont en crise</span>

Les projets lancés dans le cadre du dispositif de l’emploi de jeunes sont en majorité en souffrance.

Pour différents motifs, un grand nombre d’entreprises créées via l’organisme connu sous l’appellation de l’Agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes (ANSEJ) font face, depuis des années, à des difficultés financières et des dettes qui se chiffrent dans quelques cas à des centaines de millions de dinars.

Un état des lieux quant à la situation des projets lancés dans le cadre de ce dispositif a été établi, hier, par Diafat Nassim, ministre délégué chargé de la micro-entreprise sur les ondes de la chaîne III de la Radio nationale.

M. Diafat a avancé un chiffre qui donne froid dans le dos s’agissant des projets ayant connu l’échec. Selon lui, sur les 380 000 entreprises créées dans le cadre du dispositif Ansej, plus de 70% sont en crise.

Ce chiffre, qui interpelle sur plusieurs plans, rappelle à juste titre la nécessité de repenser ce dispositif et établir un diagnostic fiable pour connaître les véritables raisons du non-aboutissement des entreprises lancées par les jeunes après avoir bénéficié d’un soutien financier.

Ainsi, M. Diafat a fait savoir qu’un rapport «très détaillé» a été établi sur ce dispositif depuis sa création. Pour remédier à cette situation, le ministre délégué chargé de la micro-entreprise a affirmé que les pouvoirs publics vont intervenir afin de relancer les entreprises en difficultés.

Celles-ci sont confrontées notamment à l’accumulation de dettes et se trouvent dans l’impossibilité de relancer leurs activités à cause de l’absence de fonds financiers.

Dans ce cadre, le responsable a affirmé que le sauvetage de ces entreprises se fera en application des «orientations du chef de l’Etat qui avait insisté sur l’intégration des entreprises Ansej dans le plan de relance économique, le département de M. Diafat compte apporter son aide à ces entreprises en difficultés par une série de mesures».

Parmi les pistes envisagées pour venir en aide à ces entreprises en souffrance, le ministre délégué évoque le recours au rééchelonnement des dettes sur une période de cinq ans avec la suppression des pénalités de retard.

«Parmi ces entreprises en difficulté, nous avons celles qui ne disposent pas de capitaux pour relancer leurs activités. Pour cette catégorie, nous allons instaurer, dès à présent, le rééchelonnement des dettes sur 5 ans avec un différé d’une année et la suppression des pénalités de retard», a déclaré l’intervenant sur les ondes de la chaine III.

M. Diafat a également annoncé des dispositions de soutien à une autre catégorie d’entreprises dont les projets n’ont pas abouti pour d’autres motifs. Il s’agit d’entreprises lancées par des personnes et qui sont ensuite décédées ou victimes de catastrophes naturelles. Pour cette catégorie, le ministre délégué a affirmé que les autorités envisagent de procéder à un effacement partiel de leurs dettes au cas par cas. À propos des porteurs de projets ayant détourné les fonds destinés au financement de leurs entreprises, M. Diafat est catégorique. Affirmant qu’il n’y aura pas de poursuites pénales à leur encontre, il précise que l’effacement de dettes n’est pas envisagé au profit de cette catégorie. Toujours au micro de la chaîne III, M. Diafat a enfin précisé à propos de ce point qu’«en application des orientations du Chef de l’Etat, il n’y aura pas de traitement pénal pour ceux qui ont détourné les fonds. Nous leur consentons, cependant, un échéancier de 10 ou 15 ans pour s’acquitter de leurs dettes».