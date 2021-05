<span style='text-decoration: underline;'>Direction de distribution d’électricité et de gaz</span>:<br><span style='color:red;'>Plus de 700 citoyens et 400 étudiants bénéficient de campagnes contre les dangers du gaz naturel</span>

Quelque 720 citoyens et 400 étudiants ont bénéficié de campagnes de sensibilisation contre la mauvaise utilisation du gaz naturel organisées par la direction de distribution d’électricité et de gaz d’Oran dans le but de minimiser au maximum les accidents liés à l’intoxication avec les gaz brulés.

Selon un communiqué de la Direction de distribution d’électricité et de gaz d’Oran, 26 séances de prévention et de sensibilisation sur les dangers de la mauvaise utilisation du gaz naturel ont été organisées dans le cadre de ces campagnes depuis le début de la saison hivernale aux profit de 600 élèves aux niveaux de 13 établissements scolaires et 8 centres de formation situés aux niveaux des deux communes d’Oran et de Bir El Djir. Ces campagnes de sensibilisation ont été effectuées en collaboration avec la Protection civile, la Direction du commerce, l’Association de protection et l’orientation du consommateur et la Direction des affaires religieuse dans le but de toucher un plus large public.

«L’action de sensibilisation cible les collégiens et lycéens, en tant qu’intermédiaires sociaux dans la propagation des consignes nécessaires sur le bon usage du gaz naturel ou butane», a précisé le communiqué. La direction a ajouté que 6 portes ouvertes et expositions ont été organisées au niveau des agences commerciales sur le risque du gaz toxique (le monoxyde de Carbonne) avec la distribution de dépliants au profit de 120 abonnés portant sur les informations et les précautions à prendre contre le mauvais usage du gaz et des équipements électroménagers contrefaits.

A l’occasion du mois de Ramadhan, la Direction de distribution d’Oran a saisi l’opportunité en collaboration avec la direction des affaires religieuse pour organiser des séances de sensibilisation aux niveaux de 4 mosquées notamment avant la prière de vendredi dans les deux pôles mosquées «Ibn Badis» et «El Amir Abdel Kader « au profit de 600 citoyens, en plus des émissions sur les ondes de la radio régionale d’Oran pour toucher les femmes au foyer, a fait savoir la même source.