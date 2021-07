<span style='text-decoration: underline;'>Club des travailleurs de la CNAS d’Oran « Achouri Mohamed »</span>:<br><span style='color:red;'>Plus de 700 citoyens vaccinés depuis jeudi</span>

Suite à la campagne de vaccination lancée par le ministère de la santé, en coordination avec le ministère du travail, de l’Emploi et de la sécurité sociale, le Club des travailleurs de la caisse nationale des assurances sociale CNAS , Agence d’Oran, «Achouri Mohamed « est ouvert et cela depuis jeudi aux travailleurs assurés , leurs ayant droits et toute la population d’Oran qui souhaite se faire vacciner contre la Covid-19, afin de se protéger et préserver les leurs.

En effet, une forte affluence des citoyens à la vaccination contre le nouveau coronavirus a été constatée au club de la CNAS, durant les trois premiers jours de cette opération de vaccination.

A l’issue des trois premières journées, plus de 700 citoyens ont bénéficié du vaccin «Sinovac» contre la Covid-19. A signaler que «l’ouverture de cette structure a pour but de renforcer les efforts collectifs consentis en matière de vaccination en vue d’endiguer la pandémie du Covid-19, « notamment après la recrudescence du nombre de cas de contamination enregistrés récemment en raison du relâchement dans l’application des mesures barrières » a fait savoir Dr.Laabani , médecin au sein de la CNAS, chef de cette opération, qui lance un appel à tous les citoyen d’Oran de se présenter au club pour se faire vacciner: « L’appel est ouvert à tout le monde , et cette opération va se poursuivre jusqu’au rappel de la population déjà vaccinée », dira notre interlocuteur.

Une bonne organisation a été observée durant cette opération, où des tentes ont été installées à l’extérieur, pour l’accueil. Les citoyens doivent suivre après un protocole comme suit : commencer par des box de consultations, ensuite passer par l’inscription, afin d’arriver aux box de vaccination. Le personnel de la CNAS a été mobilisé pour l’accueil, l’orientation et l’inscription, tandis que des médecins de l’EPSP de Front de Mer et l’EPSP d’Es-Seddikia ont la lourde charge de la vaccination.

A signaler que le lancement de cette opération a eu lieu jeudi en présence du directeur de la santé d’Oran, M.Bouddha Abdel Nasser, du directeur de la CNAS d’Oran, M. Rahal Mehdi, ainsi que des représentants de la direction générale de la caisse nationale des travailleurs CNAS, et des représentants du ministère du travail. De son côté, le docteur Youcef Boukhari , le chargé de communication au sein de la direction de la santé et de la population de la wilaya d’Oran , collaboratrice de cette opération a fait savoir que ce centre de vaccination est en mesure de prendre en charge environ 500 personnes par jour.

Le même interlocuteur a fait savoir que la wilaya d’Oran dispose de 64 centres de vaccinations, dont 54 Intra muraux (dans les polycliniques) et 8 centres extra muraux ( en dehors des polycliniques ). En matière de vaccination, le Dr Boukhari nous a précisé hier que plus de 77.600 citoyens de différentes tranches d’âges ont été vaccinés depuis le début de l’opération en février dernier, il ajoutera qu’un quota estimé à 43.600 doses de vaccin «Sinovac» sera de mis dans le circuit de vaccination à partir d’aujourd’hui. Cette opération va se poursuivre jusqu’au mois de septembre prochain.

Hiba.B