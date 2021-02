<span style='text-decoration: underline;'>Messaoud Djari</span>:<br><span style='color:red;'>Plus de 700 millions de DA au profit des zones d’ombre</span>

Plus de 700 millions de dinars ont été alloués pour le développement des zones d’ombre ». C’est ce qu’a annoncé le wali, Messaoud Djari.

Intervenant lors des travaux de la session ordinaire de l’Apw, il a affirmé que «ce montant a été accordé pour la concrétisation de 22 opérations de développement au titre du programme sectoriel et une autre enveloppe au titre des programmes de développement communaux (PCD) de 1,613 milliard de DA, dont 700 millions de DA pour l’aménagement des zones d’ombre » ; ajoutant que «834 millions de dinars ont été affectés pour la réévaluation de 30 opérations de développement dans différentes communes de la wilaya». Messaoud Djari a assuré que «la priorité sera accordée cette année à l’aménagement des zones d’ombre», soulignant que «l’année 2020 a enregistré la concrétisation de 37 opérations de développement pour une enveloppe financière de 1,521 milliard de DA consacrée à l’aménagement de 60 zones d’ombre de la wilaya.

Et d’ajouter qu’«environ 61.000 habitants ont bénéficié de ces opérations, qui sont principalement liées au désenclavement des centres ruraux et la réalisation de réseaux routiers, d’eau, d’assainissement, de gaz naturel et autres». L’habitat n’est pas en reste.

Le wali d’Oran a indiqué qu’«une cellule a été récemment installée pour suivre quotidiennement l’avancement des projets afin de lever les obstacles et les achever dans leurs délais, notamment au niveau des sites de Oued Tlélat et du pôle urbain «Ahmed Zabana» à Misserghine, annonçant que «7.800 logements seront réceptionnés dans ce pôle urbain comme première tranche à l’issue du premier trimestre de 2021. Sur sa lancée, il a affirmé qu’«un plan d’actions a été élaboré pour assurer le suivi des projets d’habitat bloqués depuis des années, signalant que 2.500 logements sur 5.000 à l’arrêt ont récemment été relancés ainsi que de nombreux autres projets», rappelant «l’attribution l’an dernier de 40.000 logements, dont 20.000 logements publics locatifs (LPL), 18.000 de logements de type location-vente AADL et 1200 logements promotionnels aidés.

Le wali a indiqué que «le recensement des habitations précaires, dont le nombre a atteint 693 en majorité situées dans la commune d’Oran, a été achevé et toutes ont été classées rouge par le Centre d’expertise et de diagnostic relevant de l’instance de Contrôle technique des constructions (CTC) pour prendre en charge leurs habitants, a-t-il indiqué, soulignant que deux sous-comités relevant de la daïra d’Oran ont été mis en place pour dénombrer les familles à reloger.

Mohamed Aissaoui