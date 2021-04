<span style='text-decoration: underline;'>Industrie militaire</span>:<br><span style='color:red;'>Plus de 700 véhicules livrés</span>

La Direction des fabrications militaires du ministère de la Défense Nationale a procédé, hier, à Tiaret en 2e Région Militaire, à la livraison de 727 véhicules multifonctions et véhicules utilitaires de marque Mercedes-Benz destinés aux différentes institutions.

Le MDN a indiqué dans un communiqué que la livraison concerne notamment le transport de personnels, ambulances, et le transport de marchandises, fabriqués par la Société Algérienne de Fabrication des Véhicules de marque Mercedes-Benz «SAFAV-MB», et ce, au profit de la Direction centrale du matériel du MDN, du ministère de l’Intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, de la Direction Générale de la Sûreté Nationale ainsi que des entreprises économiques civiles, publiques et privées. A signaler que cette importante opération de livraison s’inscrit dans la dynamique des précédentes opérations de livraison de véhicules multifonctions, et démontre la capacité de cette société quant à la satisfaction des commandes de ces clients en termes de quantité et de qualité, en plus du respect rigoureux des délais de livraison.

Cette opération rentre dans le cadre du développement des diverses filières de fabrications militaires, notamment celle de la construction mécanique, et dans la perspective de satisfaire les besoins exprimés par les différentes structures de l’ANP.

Noreddine.O