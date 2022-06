<span style='text-decoration: underline;'>Mascara</span>:<br><span style='color:red;'>Plus de 71 % des commerçants ont obtenu leur registre de commerce électronique</span>

Pas moins de 71,5 % de commerçants et opérateurs économiques inscrits auprès de l’antenne du Centre national de registre de commerce (CNRC) de la wilaya de Mascara ont obtenu leur registre de commerce électronique jusqu’à la mi-juin en cours, a-t-on appris jeudi de la directrice d’antenne, Lamia Rouifed.

«Cette opération de conversion du registre traditionnel vers le format électronique, a touché jusqu’à la mi-juin en cours, près de 32.200 registres sur un total de 45.000, soit un taux de 71,5 %», a indiqué à l’APS Mme Rouifed en marge des «portes ouvertes sur le registre de commerce» organisées au niveau de l’antenne du CNRC Elle a imputé «ce grand engouement», suscité pour cette opération de conversion par les commerçants et les opérateurs économiques, au travail de sensibilisation de proximité à travers les sorties sur le terrain et des émissions de radio, faisant observer que le dernier délai a été prorogé au 30 juin, en application du décret exécutif 22/50 qui fixe les délais de cette mesure.

Les portes ouvertes, organisées à l’initiative de l’antenne local du CNRC, ont été marquées par une rencontre de sensibilisation de proximité, de même que la distribution de dépliants invitant les commerçants et les opérateurs économiques à veiller au respect des délais légaux fixés pour le 30 juin pour convertir leur registre de commerce version papier en format électronique, ce qui permettra d’améliorer le service public, en plus de la modernisation des prestations du registre du commerce.

Il a été procédé durant cette manifestation, organisée sous le slogan «la modernisation-facilitation d’un meilleur climat d’investissements», au lancement d’un appel aux chefs d’entreprises économiques à caractère industriel et commercial, qui exercent au niveau de la wilaya, à déposer leurs comptes sociaux avant le 31 juillet prochain comme dernier délai.