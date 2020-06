<span style='text-decoration: underline;'>MDN</span>:<br><span style='color:red;'>Plus de 8 quintaux de kif traité saisis à Naâma </span>

Plus de huit (8) quintaux de kif traité ont été saisis mardi à Naâma par un détachement combiné de l’Armée Nationale Populaire (ANP), indique jeudi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

«Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée et dans la dynamique des efforts inlassables visant à endiguer la propagation du fléau de narcotrafic dans notre pays, un détachement combiné de l’ANP a saisi, le 9 juin 2020, une grande quantité de kif traité s’élevant à huit (08) quintaux et neuf (09) kilogrammes, et ce, lors d’une patrouille de recherche menée près de la zone frontalière de Djenniène Bourezg, wilaya de Naâma en 2e Région Militaire», précise la même source.

Dans le même contexte, des détachements combinés de l’ANP «ont intercepté, suite à des opérations distinctes menées à Relizane en 2e Région Militaire, Béchar en 3e Région Militaire et Mila en 5e Région Militaire, quatre (4) narcotrafiquants et saisi 10,25 kilogrammes de kif traité, 23579 comprimés psychotropes, alors que des éléments de la Gendarmerie Nationale ont appréhendé, à Guelma, Sétif/5eRM, El-oued/4eRM et Bechar/3eRM, cinq (5).

individus et saisi deux (2) camions, trois (3) véhicules utilitaires chargés de 29690 unités de différentes boissons et 74 quintaux de tabac», ajoute le communiqué.

Par ailleurs, des détachements combinés de l’ANP «ont appréhendé à Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar/6eRM et Tindouf/3eRM, 65 individus et saisi sept (7) véhicules tout-terrain, quatre (4) camions, 15,4 tonnes de denrées alimentaires, 1600 litres de carburants, ainsi que 35 groupes électrogènes, 22 marteaux piqueurs et 10 sacs de mélange d’or brut et de pierres servant dans l’orpaillage illégal, tandis que des Garde-côtes ont déjoué une tentative d’émigration clandestine de 17 personnes à bord d’une embarcation de construction artisanale à Béni-Saf en 2eRM».