<span style='text-decoration: underline;'>AÏN TEMOUCHENT</span>:<br><span style='color:red;'>Plus de 800 agriculteurs bénéficient d’arbres fruitiers</span>

Plus de 800 agriculteurs de la wilaya d’Aïn Témouchent ont bénéficié du programme de l’arboriculture fruitière, en recevant des arbustes destinés à la plantation à travers les zones montagneuses, a-t-on appris du directeur des services agricoles (DSA), Ghali Boulenouar.

Le même responsable a indiqué que 100 plants de variétés d’arbustes fruitiers résistants par hectare ont été alloués à plus de 800 agriculteurs, à travers les zones montagneuses de la wilaya. Cette opération, qui entre dans le cadre du programme de développement des zones montagneuses, actuellement en cours, se poursuivra jusqu’en 2024, en tant que feuille de route du ministère de tutelle visant à développer le secteur et la promotion des produits agricoles, a souligné le même interlocuteur. La plantation des arbres résistants comprend certaines espèces telles que le figuier, l’amandier et l’olivier, sur une superficie de 1.000 ha, répartie à travers 13 zones montagneuses de la wilaya, à l’instar de la commune d’El Hassasna, Oued Berkeche, Tamazoura, Sidi Ouriache et Oulhaça. Dans le même cadre, d’autres variétés d’arbustes agrumicoles, à savoir le citronnier et l’oranger ont été distribués aux agriculteurs de la zone de Beni Ghanem, relevant de la commune d’Oulhaça, connue par son relief montagneux et la particularité de son climat propice au développement et à la réussite de l’agrumiculture, a-t-on indiqué.