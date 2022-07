<span style='text-decoration: underline;'>Quatre personnes meurent noyées dans des plages rocheuses</span>:<br><span style='color:red;'>Plus de 9 millions d’estivants sur les plages depuis le début de la saison estivale</span>

Oran enregistre un important engouement de la part des estivants venus des différentes wilayas du pays ainsi que les Algériens établis à l’étranger.

En effet, Selon un bilan révélé par la direction de wilaya de la protection civile, pas moins de 9.250.000 estivants se sont rendus sur les plages oranaises depuis le début de la saison estivale. Les éléments de la protection civile au niveau de ces plages ont effectué 2023 interventions.

Ces interventions ont permis de sauver 932 baigneurs d’une mort certaine. 1036 ont été secourus dans les plages autorisées à la baignade, ils ont reçu les premiers soins de la part des pompiers. Malheureusement 04 personnes noyés ont été signalées sur des plages rocheuses et non autorisées à la baignade. Durant la même période, 51 personnes ont été transférées vers les différents établissements de santé proches des plages autorisées à la baignade.

Il est à rappeler que la direction de la protection civile a annoncé il y a quelques semaines que 32 plages seront autorisées à la baignade lors de la saison estivale 2022 suite à la décision de wilaya n°2000 du 25 mai dernier. Dans la liste figurent les plages habituelles à chaque saison estivale connues chez la plupart des Oranais, notamment celles de la localité d’Aïn El Turck comme Cap Falcon, Les Dunes, Eden, Saint Germain, Paradis Plage et Saint-Roch ainsi que d’autres plages sur la corniche Est d’Oran comme Cap Carbon et Mers El Hadjadj. La direction de la protection civile à Oran a annoncé également que d’autres plages seront interdites à la baignade dans quelques communes côtières comme la partie est de la plage de Cap Blanc dans la commune de Ain El Kerma a l’ouest de la wilaya et de la grande plage jusqu’a Pinika dans la commune de Bousfer.

À cela s’ajoute la zone de la Madrague jusqu’au garage à bateaux de Cap Falcon et toute la région est de la plage de Saint Rock en passant par le Rocher de la Vieille jusqu’au château fort de Mers El Kebir. À l’est la zone entre Ain Franine et le Petit Port à Kristel sera également interdite à la baignade ainsi que la plage des Falaises dans la commune d’Oran. La protection civile a lancé un appel à tous les citoyens afin d’éviter de se rendre à ces plages interdites à la baignade.

Fethi Mohamed