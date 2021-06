<span style='text-decoration: underline;'>SIDI BEL ABBÉS</span>:<br><span style='color:red;'>120 vaccinations contre le covid en quatre heures à la Place Carnot</span>

Le chef de l’exécutif de wi laya Limani a donné avanthier le coup d’envoi de la campagne de vaccination contre le coronavirus au niveau de la place publique Carnot (place du 1er Novembre).

Une tente a été érigée dans ce lieu afin de permettre au grand public de se vacciner gratuitement contre la pandémie du covid-19 tout en favorisant les personnes âgées de plus de 50 ans et les personnes ayant des maladies chroniques. Le résultat fut concluant car en moins de quatre heures, plus de 120 citoyens furent vaccinés. Selon la direction locale de la santé, et jusqu’à la fin du mois de mai dernier, il a été procédé à plus de huit mille vaccinations sans aucun effet secondaire ou complication à travers les 58 centres de santé de la wilaya de Sidi Bel Abbés. A préciser que cette opération de vaccination visant le public au niveau de la place du 1er Novembre dure pour une semaine du matin jusqu’à vingt heures.

M. Bekkar