<span style='text-decoration: underline;'>Tissemsilt</span>:<br><span style='color:red;'>Plus de 900 foyers raccordés au réseau du gaz de ville en 2021</span>

Plus de 900 foyers des zones rurales éloignées de la wilaya de Tissemsilt ont bénéficié, l’année dernière, de raccordements au réseau de distribution du gaz de ville, a-t-on appris, jeudi auprès de la direction de l’énergie et des mines.

Cette opération, inscrite au titre du Fonds de garantie et de solidarité des collectivités locales, a touché sept zones rurales : Froussa, Rahahoua (commune de Lazhariya), Mezaouda (Sidi Slimane), Sfisifa et Ouled Adda (Mâassim), Ras Mou (Sidi Abed) et Ghrissiya (Sidi Lantri). Les travaux ont nécessité un investissement de plus de 100 millions de dinars. Ils ont porté sur la réalisation de plus de 20 km du réseau de distribution du gaz naturel. Par ailleurs, la même direction prévoit l’achèvement, avant la fin du premier trimestre de cette année, l’achèvement des projets de raccordement au gaz naturel en faveur de plus de 400 foyers de six zones éloignées relevant des communes de Boukaïd, Mâassim et Lardjam. Les projets ont bénéficié d’un financement de plus de 70 millions de dinars au titre du même fonds. Avec l’achèvement de ces projets, le taux de raccordement des zones rurales de la wilaya au réseau de distribution du gaz naturel sera porté à plus de 90 pc, a-t-on souligné. La wilaya de Tissemsilt compte , à la fin de l’année écoulée, plus de 50.000 foyers bénéficiant de cette source d’énergie à travers ses 21 communes.

Ce qui représente la pose de l’équivalent de 784 km de canalisations de transport et de distribution et un taux de couverture de l’ordre de 85 PC, selon la direction locale de l’énergie et des mines.