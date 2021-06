<span style='text-decoration: underline;'>Élections législatives</span>:<br><span style='color:red;'>Plus d’un million d’électeurs appelé au urnes aujourd’hui à Oran</span>

Pas moins de 1.052.776 électeurs sont appelés aux urnes aujourd’hui à Oran pour élire leurs représentants au parlement dans 296 centres de vote composés de 2425 bureaux.

Selon les chiffres communiqués hier par la coordination de l’Anie à Oran. «Toutes les mesures nécessaires ont été prises pour assurer le bon déroulement des élections et les préparatifs touchent à leur fin» a expliqué Taibi Aissa membre de la coordination.

Jeudi dernier, lors d’une visite au siège de l’Anie, l’opération d’acheminement des documents vers les centres de vote était en cours, l’opération de l’encadrement était également presque finalisée. « Nous avons organisé des formations pour les encadreurs des centres de vote, pour leur expliquer les nouvelles procédures de comptage et de PV pour ces législatives», précise-t-il. Notre interlocuteur a tenu à saluer le rôle des services de sécurité pour la sécurisation de l’acheminement des bulletins. Concernant le dispositif sanitaire, il dira que «toutes les mesures nécessaires ont été prises pour le respect du protocole sanitaire, nous avons mis les moyens de protection notamment les bavettes et le gel hydroalcoolique à la disposition des Apc».

Il est à noter qu’au niveau de l’Anie et les 14 membres de la coordination ont travaillé durement, durant des semaines, pour assurer aujourd’hui le bon déroulement des législatives notamment en matière de coordination, encadrement et contrôle de l’opération de vote. Le nombre des femmes votantes est d’un demi-million dans 1148 bureaux de vote, alors que celui des hommes est de 552.000 dans 1277. Le nombre total des bulletins a atteint 4 millions.

Représentant 37 listes en lice parmi elles une vingtaine de partis politiques et 17 listes indépendantes, la commune d’Oran dispose de 99 centres de vote et 935 bureaux pour 451000 électeurs. Suivi de la daïra de Bir El Djir avec plus de 151000 électeurs et Es-Senia avec 138.000 électeurs.

Fethi Mohamed