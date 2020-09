<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem</span>:<br><span style='color:red;'>Plus d’un million d’estivants sur les plages en deux semaines</span>

Plus d’un million d’estivants ont afflué sur les plages de la wilaya de Mostaganem les deux premières semaines de septembre en cours, a-t-on appris lundi de la direction de la protection civile.

Le dispositif de surveillance des plages assurant 39 ouvertes à la baignade le long du littoral de Mostaganem a enregistré, pour la période allant du 1 au 13 septembre en cours, une affluence «record» ayant atteint un nombre de 1.078.000 estivants.

Par ailleurs, 504 interventions en mer durant cette période ont permis de sauver 318 personnes d’une noyade certaine, d’apporter les premiers secours à 155 individus sur place et d’évacuer 122 autres vers les centres de santé, a indiqué la même source.

En outre, le même dispositif a enregistré, durant la dernière semaine du mois d’août dans des zones non surveillées, 12 cas de noyade de personnes qui se sont aventurées à se baigner dans des zones interdites et dangereuses, à l’instar de la plage «Metraba» et de «Sidi El Mejdoub» (6 cas) dans la commune de Mostaganem ainsi qu’à l’ouest de la plage de la commune de Stidia (2 noyés), a-t-on fait savoir. A noter que la protection civile n’a dénombré, depuis l’ouverture de la saison estivale de cette année, aucun cas de noyade au niveau des plages surveillées durant les heures de surveillance ou en dehors, ni victime d’accidents de jet ski, selon la même source.

Le nombre d’estivants qui ont visité les plages de la wilaya de Mostaganem, fort de ses 124 kilomètres de côtes, durant le mois d’août dernier (15 jours) a atteint 3 millions, en majorité à «Sidi Mansour» et «El Mectaa» (1 million d’estivants), à «Sablettes» et «Ouréah» (500.000) et à la plage de «Bahara» (400.000), a-t-on indiqué.