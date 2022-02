<span style='text-decoration: underline;'>Visite du Président Tebboune au Qatar</span>:<br><span style='color:red;'>Plusieurs accords de coopération signés</span>

Pour rappel, le Président Tebboune s’est entretenu avec Son Altesse l’Emir Cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani, Emir de l’Etat du Qatar, au cabinet princier.

Au deuxième jour de sa visite au Qatar, le président de la République a eu des entretiens avec l’Émir Cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani. Outre l’excellence des relations bilatérales soulignée par les deux chefs d’Etat, Abdelmadjid Tebboune et Cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani ont conjointement supervisé la signature de plusieurs accords. Le premier accord a concerné le renforcement des concertations politiques entre les deux Etats. Il a été signé côté algérien par le ministre des Affaires étrangères et par le vice-Premier ministre et également ministre des Affaires étrangères, côté Qatari. Cet accord éminemment politique apporte l’assurance d’une relation soutenue et concertée au plan diplomatique, dans un contexte arabe qui a grandement besoin de dialogue.

Le deuxième accord, signé par le ministre algérien de la Justice et le procureur général du Qatar, se rapporte à la coopération juridique et judiciaire en matière pénale. Un troisième accord sur le développement social et de la famille a été signé par les deux ministres chargées de la Solidarité.

L’enseignement supérieur et la recherche scientifique ont également fait l’objet d’un accord qui est, en réalité, un deuxième programme exécutif en matière d’enseignement supérieur et de recherche scientifique et technologique. Le doucement codifie la coopération dans les domaines éducatif et scientifique entre les Gouvernements des deux pays pour les années scolaires et s’étale de 3 ans, de 2022 à 2025.

Pour rappel, le Président Tebboune s’est entretenu avec Son Altesse l’Émir Cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani, Emir de l’Etat du Qatar, au cabinet princier.

Le président de la République et la délégation qui l’accompagne ont été accueillis, au cabinet princier, par l’Emir de l’Etat du Qatar. Les deux

dirigeants ont écouté les hymnes nationaux des deux pays et passé en revue une formation de la garde princière du Qatar, qui leur a rendu les honneurs.

Des entretiens bilatéraux élargis aux ministres et responsables des deux pays ont eu lieu avant que le président de la République et l’Émir du Qatar s’entretiennent en tête à tête.

Il convient de relever l’importante part réservée par la presse qatarie à cette visite d’Etat. Ainsi, l’on a constaté une unanimité à considérer la visite du Président Tebboune à Doha comme la preuve d’ «une nouvelle dynamique pour un nouveau partenariat stratégique solide entre les deux pays, non seulement au service des deux peuples frères, mais aussi en faveur de la nation arabe et ses causes».

Le quotidien qatari «El-Watan» a estimé que «les concertations politiques régulières à tous les niveaux ainsi que les visites mutuelles entre les hauts responsables témoignent de la qualité exceptionnelle des relations liant les deux pays frères». Pour sa part, le journal qatari «Al-sharq» a affirmé que le Sommet Algérie-Qatar reflète «l’attachement des deux pays au renforcement et à la promotion du partenariat et à œuvrer à renforcer les relations à des perspectives plus larges aux intérêts et au service des deux peuples frères».

Quant au journal anglophone «The Peninsula», il a indiqué que les relations diplomatiques reposent sur des facteurs de fraternité arabo-musulmane, mais aussi la vision commune des dirigeants des deux pays dans de nombreuses questions arabes et internationales.

Rappelons enfin que le Président Tebboune est accompagné d’une délégation ministérielle composée des ministres des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger, de la Justice, Garde des sceaux, de l’Energie et des mines, de l’Agriculture et du développement rural, de l’Habitat, de l’urbanisme et de la ville, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et de la Solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme.

Nadera Belkacemi